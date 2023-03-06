Приголомшливий пиріг "Снікерс": простий рецепт здолає навіть дитина (відео)

Більш легкого способу приготувати шоколадний пиріг немає

Шоколад — ключовий інгредієнт багатьох десертів, починаючи від кексу і закінчуючи традиційним брауні. Какао стане основою для тіста й для домашнього пирога "Снікерс" з горіхами.

Легкий рецепт пирога "Снікерс" публікує фудблог anny.cooking в Інстаграм. Випічка виходить дуже смачною, хоча готується неймовірно просто.

Рецепт шоколадного пирога "Снікерс"

Інгредієнти:

2 яйця

200 г цукру

50 г какао

250 мл молока

250 г борошна

10 г розпушувача

60 мл олії

60 г розтопленого вершкового масла

Ваніль (за бажанням)

Глазур – 180 г (дві плитки шоколаду темного та молочного, 100 г арахісу солоного, 2 ст. л. олії)

Спосіб приготування:

За списком з’єднуємо всі інгредієнти віночком у мисці. Випікаємо тісто на рівні нижче за середній близько 45-50 хвилин при 180 градусах. Зубочисткою перевіряємо пиріг на готовність. Повністю охолоджуємо. Шоколад з’єднуємо з олією, розтоплюємо, додаємо подрібнений арахіс, покриваємо пиріг, охолоджуємо до застигання глазурі.

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