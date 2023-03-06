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Приголомшливий пиріг "Снікерс": простий рецепт здолає навіть дитина (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Найсмачніший десерт із шоколадною глазур’ю Новина оновлена 06 березня 2023, 21:40
Найсмачніший десерт із шоколадною глазур’ю. Фото Getty Images

Більш легкого способу приготувати шоколадний пиріг немає

Шоколад — ключовий інгредієнт багатьох десертів, починаючи від кексу і закінчуючи традиційним брауні. Какао стане основою для тіста й для домашнього пирога "Снікерс" з горіхами.

Легкий рецепт пирога "Снікерс" публікує фудблог anny.cooking в Інстаграм. Випічка виходить дуже смачною, хоча готується неймовірно просто.

Рецепт шоколадного пирога "Снікерс"

Інгредієнти:

  • 2 яйця
  • 200 г цукру
  • 50 г какао
  • 250 мл молока
  • 250 г борошна
  • 10 г розпушувача
  • 60 мл олії
  • 60 г розтопленого вершкового масла
  • Ваніль (за бажанням)
  • Глазур – 180 г (дві плитки шоколаду темного та молочного, 100 г арахісу солоного, 2 ст. л. олії)

Спосіб приготування:

  1. За списком з’єднуємо всі інгредієнти віночком у мисці.
  2. Випікаємо тісто на рівні нижче за середній близько 45-50 хвилин при 180 градусах.
  3. Зубочисткою перевіряємо пиріг на готовність. Повністю охолоджуємо.
  4. Шоколад з’єднуємо з олією, розтоплюємо, додаємо подрібнений арахіс, покриваємо пиріг, охолоджуємо до застигання глазурі.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом сирного пирога, для якого не доведеться розкочувати коржі. А ще ми розповідали, як приготувати смачний медовик: такий торт у дитинстві готували наші мами.

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#Рецепт #Пиріг