Приголомшливий пиріг "Снікерс": простий рецепт здолає навіть дитина (відео)
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Більш легкого способу приготувати шоколадний пиріг немає
Шоколад — ключовий інгредієнт багатьох десертів, починаючи від кексу і закінчуючи традиційним брауні. Какао стане основою для тіста й для домашнього пирога "Снікерс" з горіхами.
Легкий рецепт пирога "Снікерс" публікує фудблог anny.cooking в Інстаграм. Випічка виходить дуже смачною, хоча готується неймовірно просто.
Рецепт шоколадного пирога "Снікерс"
Інгредієнти:
- 2 яйця
- 200 г цукру
- 50 г какао
- 250 мл молока
- 250 г борошна
- 10 г розпушувача
- 60 мл олії
- 60 г розтопленого вершкового масла
- Ваніль (за бажанням)
- Глазур – 180 г (дві плитки шоколаду темного та молочного, 100 г арахісу солоного, 2 ст. л. олії)
Спосіб приготування:
- За списком з’єднуємо всі інгредієнти віночком у мисці.
- Випікаємо тісто на рівні нижче за середній близько 45-50 хвилин при 180 градусах.
- Зубочисткою перевіряємо пиріг на готовність. Повністю охолоджуємо.
- Шоколад з’єднуємо з олією, розтоплюємо, додаємо подрібнений арахіс, покриваємо пиріг, охолоджуємо до застигання глазурі.
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