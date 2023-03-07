Як у найкращих пекарнях: рецепт швидкого лимонного пирога

Як швидко приготувати лимонний пиріг, який точно вдасться.

Страва підійде як для сімейного чаювання, так і для зустрічі гостей — адже цей пиріг можна приготувати "з нуля" менше, ніж за годину. А щоб було ще швидше, замість лимонів можна використати вже готове запашне лимонне варення.

До тіста можна додати подрібнені волоські горіхи, а можна цей пункт і проігнорувати. Але спробувати пиріг саме з цим інгредієнтом радить блогерка з каналу First Culinary Ukraine.

Рецепт лимонного пирога

Знадобиться:

борошно – 1 склянка

вершкове масло – 100 гр.

яйце – 4 шт.

цукор – 3/4 склянки

ванільний цукор – 10 гр.

сода – 0,5 ч. л.

лимон – 2 шт

цукрова пудра

волоські горіхи – за смаком

Приготування лимонного пирога

Ретельно підготуємо лимони — з одного акуратно знімаємо цедру, видаляємо білу частину шкірки. Другий лимон повністю очищаємо і пропускаємо через м’ясорубку. Паралельно вмикаємо духовку, щоб вона розігрілась до 180 градусів. У великій ємності перетираємо вершкове масло (найкраще — розм’якшене) з цукром і ваніліном. Вмішуємо яйця. До маси додаємо підготовлені лимони і цедру, соду і просіяне борошно. Вимішуємо однорідне тісто. Готове тісто викладаємо в форму, змащену вершковим маслом. Час приготування — 30-35 хвилин. Перед подачею готовий пиріг присипаємо цукровою пудрою.

Особливість цього пирога у тому, що він смакуватиме як гарячим, так і вже охолонувшим. До речі, те саме стосується ідеального пирога з персиками, тільки часу він займе більше, але результат того вартий.