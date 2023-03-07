Як у найкращих пекарнях: рецепт швидкого лимонного пирога
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Як швидко приготувати лимонний пиріг, який точно вдасться.
Страва підійде як для сімейного чаювання, так і для зустрічі гостей — адже цей пиріг можна приготувати "з нуля" менше, ніж за годину. А щоб було ще швидше, замість лимонів можна використати вже готове запашне лимонне варення.
До тіста можна додати подрібнені волоські горіхи, а можна цей пункт і проігнорувати. Але спробувати пиріг саме з цим інгредієнтом радить блогерка з каналу First Culinary Ukraine.
Рецепт лимонного пирога
Знадобиться:
- борошно – 1 склянка
- вершкове масло – 100 гр.
- яйце – 4 шт.
- цукор – 3/4 склянки
- ванільний цукор – 10 гр.
- сода – 0,5 ч. л.
- лимон – 2 шт
- цукрова пудра
- волоські горіхи – за смаком
Приготування лимонного пирога
- Ретельно підготуємо лимони — з одного акуратно знімаємо цедру, видаляємо білу частину шкірки. Другий лимон повністю очищаємо і пропускаємо через м’ясорубку.
- Паралельно вмикаємо духовку, щоб вона розігрілась до 180 градусів.
- У великій ємності перетираємо вершкове масло (найкраще — розм’якшене) з цукром і ваніліном. Вмішуємо яйця. До маси додаємо підготовлені лимони і цедру, соду і просіяне борошно. Вимішуємо однорідне тісто.
- Готове тісто викладаємо в форму, змащену вершковим маслом. Час приготування — 30-35 хвилин.
- Перед подачею готовий пиріг присипаємо цукровою пудрою.
Особливість цього пирога у тому, що він смакуватиме як гарячим, так і вже охолонувшим. До речі, те саме стосується ідеального пирога з персиками, тільки часу він займе більше, але результат того вартий.