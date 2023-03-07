Щоб потішити кохану: три найкращі рецепти сніданку на 8 березня

Наводимо три такі різні рецепти, щоб кожен міг обрати підходящий

До дня боротьби за права жінок, що його цілий світ відзначає 8 березня, підготували для вас добірку рецептів сніданку. Всі вони дуже різні, щоб кожен міг обрати той, що припаде до смаку саме його коханій. Їх об’єднує один момент — до складу кожної описаної страви входять яйця. А якщо після цього вам захочеться приготувати щось без них, то спробуйте спекти цей приголомшливий яблучний пиріг.

Швидкий весняний омлет — для фанаток зелені

Рецепт здорового омлету

Необов'язково витрачати багато часу на приготування їжі вранці. Фітнес-тренерка Марина Боржемська поділилась рецептом омлета з зеленню. Мацоні в цьому рецепті можна замінити йогуртом або кислим молоком.

Інгредієнти:

Яйця – 6 шт

Кріп – 1 пучок

Петрушка – 1 пучок

Кінза – 1 пучок

Зелена цибуля – за смаком

Тархун – за смаком

Сіль – за смаком

Олія

Мацоні – для подачі

Спосіб приготування:

Всю зелень дрібно нарізаємо, кладемо в миску. Додаємо яйця, змішуємо й солимо. Суміш виливаємо на сковороду та накриваємо кришкою. За 5-10 хвилин омлет готовий. Подається такий омлет з мацоні, йогуртом чи кислим молоком, як соус. У соус можна додати роздавлений часник.

Французький шик: сандвіч крок-мадам

Найсмачніший з усіх сендвічів - крок-мадам

На противагу простому попередньому рецепту, розповідаємо, як приготувати на сніданок французький сандвіч крок-мадам. Спосіб його приготування розповідає Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

яйця — 2 шт

батон — 4 скибочки

шинка — 2 скибочки

французька гірчиця 1 ст. л.

твердий сиру Грюйєр — 50 г

тертий пармезан — 1 ст. л.

вершкове масло — 20 г

Для соусу бешамель:

вершкове масло — 25 г

борошно — 25 г

молоко — 200 мл

сіль — за смаком

чорний перець, мускатний горіх — за смаком

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Викладіть хліб на 3-4 хвилини. За бажанням для більш насиченого смаку та аромату змастіть скибочки вершковим маслом. Приготуйте бешамель. В невеличкій каструлі або сотейнику розтопіть 25 г вершкового масла та додайте 25 г борошна. Підсмажте до легкого коричневого відтінку, постійно розмішуючи. Потім влийте тонкою цівкою молоко, продовжуючи безперервно помішувати віничком. Варіть соус, поки не загусне. Додайте до нього по дрібці солі, чорного меленого перцю та мускатного горіха. Перемішайте та зніміть з вогню. Змішайте тертий пармезан з сиром Грюйєр. Змастіть дві скибочки хлібу гірчицею в зернах. Зверху покладіть складені вдвічі шматочки шинки. Зверху засипте половиною суміші сирів і накрийте іншими двома скибочками хліба. На сандвіч додайте по 2 ст. л. готового соусу. Перекладіть сандвічі на деко, застелене пергаментом, а зверху ще посипте сиром, що залишився. Поставте у духовку на 5-7 хвилин — поки не підрум’яниться сирна начинка. Поки сандвічі в духовці, розігрійте пательню та підсмажте яйця на вершковому маслі. Готові яйця викладіть на гарячі сандвічі.

Пристрасна шакшука — для романтичного сніданку

Це яйця з рідким жовтком, приготовані на подушці із солодкого соусу з ноткою гостроти

Наступний рецепт теж включає в себе яйця. Ектор Хіменес Браво пропонує приготувати духмяну, насичену кольорами і відтінками шакшуку. Ця страва родом із Тунісу. Це яйця з рідким жовтком, приготовані на подушці із солодкого соусу з ноткою гостроти.

Інгредієнти:

червона цибуля — 50 г

перець чилі — 5 г

часник — 1 зубчик

зіра — 2-5 г

копчена паприка — 2 г

томати пелаті — 120 г

яйця — 3 шт

сіль, перець, зелень — за смаком.

Спосіб приготування:

Нарізаємо цибулю, часник та перець чилі. Висипаємо на розігріту пательню з олією, додаємо спеції, добре перемішуємо та обсмажуємо до золотавого кольору.

Додаємо на пательню томати пелаті, а після – яйця. Накриваємо кришкою та готуємо, поки не приготується білок яєць.

Солимо та перчимо до смаку, прикрашаємо петрушкою чи кінзою.

І пам’ятайте: кохану слід тішити щодня. А щоб це було зробити простіше, перегляньте рецепт неймовірної лазаньї болоньєзе.