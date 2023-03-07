Як приготувати хрусткі картопляні оладки: простий рецепт із секретним інгредієнтом
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Лише кілька хвилин і ви зможете насолодитися смачними дерунами.
Картопля підходить для приготування багатьох страв: це і пюре, картопля фрі, різні запіканки та рагу, а також деруни та оладки. І сьогодні ми хочемо поділитися з вами рецептом неперевершених картопляних оладок.
Такі оладки добре поєднуються з овочами чи м’ясом, пише santeplus. А секретний інгредієнт лише додати страві пікантності та незвичайного смаку.
Картопляні оладки: рецепт
Інгредієнти:
- 2 картоплини
- 3 столові ложки борошна
- 3 столові ложки консервованої кукурудзи
- Сіль та перець для смаку
- прованські трави
Спосіб приготування:
- Для початку вам потрібно помити та очистити картоплю. Після цього натріть його в салатник. Обов’язково злийте з картоплі всю воду, перед цим притиснувши її рукою.
- Потім додайте кукурудзу (це і є секретний інгредієнт), прованські трави, сіль та перець на свій смак.
- Після приготування цієї суміші додайте 50 мл води, щоб отримати густу пасту.
- На розігріту сковороду налийте невелику кількість олії. Викладайте по столовій ложці суміші, і смажте оладки з обох боків до золотистої скориночки.
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