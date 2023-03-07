Як приготувати хрусткі картопляні оладки: простий рецепт із секретним інгредієнтом

Лише кілька хвилин і ви зможете насолодитися смачними дерунами.

Картопля підходить для приготування багатьох страв: це і пюре, картопля фрі, різні запіканки та рагу, а також деруни та оладки. І сьогодні ми хочемо поділитися з вами рецептом неперевершених картопляних оладок.

Такі оладки добре поєднуються з овочами чи м’ясом, пише santeplus. А секретний інгредієнт лише додати страві пікантності та незвичайного смаку.

Картопляні оладки: рецепт

Інгредієнти:

2 картоплини

3 столові ложки борошна

3 столові ложки консервованої кукурудзи

Сіль та перець для смаку

прованські трави

Спосіб приготування:

Для початку вам потрібно помити та очистити картоплю. Після цього натріть його в салатник. Обов’язково злийте з картоплі всю воду, перед цим притиснувши її рукою. Потім додайте кукурудзу (це і є секретний інгредієнт), прованські трави, сіль та перець на свій смак. Після приготування цієї суміші додайте 50 мл води, щоб отримати густу пасту. На розігріту сковороду налийте невелику кількість олії. Викладайте по столовій ложці суміші, і смажте оладки з обох боків до золотистої скориночки.

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