Як приготувати ідеальні млинці: хитрощі наших бабусь

Поради, які допоможуть під час приготування млинців.

"Кращі млинці — бабусині!" — мало хто посперечається з цим фактом. Погодьтеся, було б непогано готувати так само смачно. Поспішаємо вам порадувати — це досить просто, головне дотримуватися деяких хитрощів і правил. На щастя, наші щедрі та люблячі бабусі не соромляться ділитися своїми секретами.

Млинці дуже універсальні, що дозволяє нам отримувати солодкі або солоні страви відповідно до наших уподобань. Однак хоч би яким був наш вибір, найголовнішим залишається приготування тесту, пише santeplus.

Топ-5 порад із приготування успішних млинців

1. Вибирайте інгредієнти гарної якості

Щоб зробити ваші млинці ідеальними, важливо віддавати перевагу інгредієнтам гарної якості, починаючи з дуже свіжих яєць.

2. Попередньо просійте борошно.

Щоб тісто вийшло без грудочок, просійте борошно перед тим, як розпочинати приготування млинців. Таким чином ви зможете отримати однорідну масу при додаванні рідких інгредієнтів.

3. Змішуйте інгредієнти правильно

Для успішного приготування ви повинні за будь-яку ціну уникати одночасного змішування інгредієнтів. Це також хороший спосіб позбутися грудочок. Спочатку починайте змішувати борошно, що просіює, цукор і дрібку солі, потім додавайте молоко і збиті яйця. Потім необхідно змішати інгредієнти без енергійного збивання. Як тільки ви отримаєте однорідну суміш, ви можете додати розтоплене вершкове масло.

4. Залиште тісто відпочити не менше ніж на 30 хвилин.

Поспіх може бути фатальним. Щоб отримати успішне тісто для млинців, йому потрібно щонайменше 30 хвилин відпочинку. Це дозволить тесту загуснути.

5. Вибирайте "правильну" сковороду

Важливо використовувати сковороду з антипригарним покриттям, яку бажано змащувати олією між кожним млинцем.

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