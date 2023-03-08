Простий рецепт "Тірамісу": що потрібно зробити, щоб торт вийшов ніжним і вологим (відео)
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Повітряний торт буквально тане у роті, хоча готується досить просто
"Тірамісу" — один із популярних десертів, як і пиріг "Снікерс". Щоб торт вийшов повітряним, важливо правильно готувати бісквіт. А ніжну та соковиту текстуру забезпечить особливе просочення.
Простий рецепт торта "Тірамісу" публікує фудблог diali_cooking в Інстаграм. Десерт виходить вологим та неймовірно смачним.
Рецепт торта "Тірамісу"
складові
Для бісквіту:
- яйця – 5 шт.
- цукор – 170 г
- борошно — 180 г
- розпушувач – 1 ч. л.
- олія — 3 ст. л.
- окроп — 3 ст. л.
Для крему:
- вершки 33% — 500 мл
- сир маскарпоне – 250 г
- цукрова пудра – 100 г
Для просочення:
- кава – 150 мл
Спосіб приготування:
- Яйця збиваємо із цукром до пишної піни (мінімум 12 хвилин).
- Просіюємо борошно з розпушувачем і дуже обережно перемішуємо рухами знизу вгору. Вливаємо олію, перемішуємо. Додаємо окріп і знову обережно перемішуємо.
- Переливаємо у форму і ставимо випікатися у розігрітій духовці за температури 180 градусів 40-50 хвилин. Перші 25 хвилин не відкривайте духовку!
- Дістаємо та охолоджуємо, потім замотуємо в харчову плівку і залишаємо в холодильнику на 12 годин.
- Холодні вершки збиваємо з цукровою пудрою, додаємо сир маскарпоне і ще збиваємо.
- Збираємо торт: корж просочуємо каву, робимо шар крему, знову корж просочуємо каву та шар крему.
- Боки та верх торта змащуємо кремом і посипаємо какао.
- Залишаємо на ніч у холодильнику, щоб настоявся.
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