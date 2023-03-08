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Простий рецепт "Тірамісу": що потрібно зробити, щоб торт вийшов ніжним і вологим (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
«Тірамісу» – популярний десерт Новина оновлена 08 березня 2023, 11:10
«Тірамісу» – популярний десерт. Фото pexels.com

Повітряний торт буквально тане у роті, хоча готується досить просто

"Тірамісу" — один із популярних десертів, як і пиріг "Снікерс". Щоб торт вийшов повітряним, важливо правильно готувати бісквіт. А ніжну та соковиту текстуру забезпечить особливе просочення.

Простий рецепт торта "Тірамісу" публікує фудблог diali_cooking в Інстаграм. Десерт виходить вологим та неймовірно смачним.

Рецепт торта "Тірамісу"

складові

Для бісквіту:

  • яйця – 5 шт.
  • цукор – 170 г
  • борошно — 180 г
  • розпушувач – 1 ч. л.
  • олія — 3 ст. л.
  • окроп — 3 ст. л.

Для крему:

  • вершки 33% — 500 мл
  • сир маскарпоне – 250 г
  • цукрова пудра – 100 г

Для просочення:

  • кава – 150 мл

Спосіб приготування:

  1. Яйця збиваємо із цукром до пишної піни (мінімум 12 хвилин).
  2. Просіюємо борошно з розпушувачем і дуже обережно перемішуємо рухами знизу вгору. Вливаємо олію, перемішуємо. Додаємо окріп і знову обережно перемішуємо.
  3. Переливаємо у форму і ставимо випікатися у розігрітій духовці за температури 180 градусів 40-50 хвилин. Перші 25 хвилин не відкривайте духовку!
  4. Дістаємо та охолоджуємо, потім замотуємо в харчову плівку і залишаємо в холодильнику на 12 годин.
  5. Холодні вершки збиваємо з цукровою пудрою, додаємо сир маскарпоне і ще збиваємо.
  6. Збираємо торт: корж просочуємо каву, робимо шар крему, знову корж просочуємо каву та шар крему.
  7. Боки та верх торта змащуємо кремом і посипаємо какао.
  8. Залишаємо на ніч у холодильнику, щоб настоявся.

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#Рецепт #Торт #Тірамісу