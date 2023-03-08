Простий рецепт "Тірамісу": що потрібно зробити, щоб торт вийшов ніжним і вологим (відео)

Повітряний торт буквально тане у роті, хоча готується досить просто

"Тірамісу" — один із популярних десертів, як і пиріг "Снікерс". Щоб торт вийшов повітряним, важливо правильно готувати бісквіт. А ніжну та соковиту текстуру забезпечить особливе просочення.

Простий рецепт торта "Тірамісу" публікує фудблог diali_cooking в Інстаграм. Десерт виходить вологим та неймовірно смачним.

Рецепт торта "Тірамісу"

складові

Для бісквіту:

яйця – 5 шт.

цукор – 170 г

борошно — 180 г

розпушувач – 1 ч. л.

олія — 3 ст. л.

окроп — 3 ст. л.

Для крему:

вершки 33% — 500 мл

сир маскарпоне – 250 г

цукрова пудра – 100 г

Для просочення:

кава – 150 мл

Спосіб приготування:

Яйця збиваємо із цукром до пишної піни (мінімум 12 хвилин). Просіюємо борошно з розпушувачем і дуже обережно перемішуємо рухами знизу вгору. Вливаємо олію, перемішуємо. Додаємо окріп і знову обережно перемішуємо. Переливаємо у форму і ставимо випікатися у розігрітій духовці за температури 180 градусів 40-50 хвилин. Перші 25 хвилин не відкривайте духовку! Дістаємо та охолоджуємо, потім замотуємо в харчову плівку і залишаємо в холодильнику на 12 годин. Холодні вершки збиваємо з цукровою пудрою, додаємо сир маскарпоне і ще збиваємо. Збираємо торт: корж просочуємо каву, робимо шар крему, знову корж просочуємо каву та шар крему. Боки та верх торта змащуємо кремом і посипаємо какао. Залишаємо на ніч у холодильнику, щоб настоявся.

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