Страва, яка вразить ваші смакові рецептори: рецепт фрикадельок з гарбуза та картоплі
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Якщо ви любите гарбуз, то цей рецепт вам точно припаде до душі
У вас із осені ще залишився гарбуз, і ви не знаєте, що з нього ще можна приготувати? Поспішаємо вам на допомогу і ділимося рецептом неймовірно смачної страви — фрикадельок з гарбуза та картоплі.
Ця корисна і смачна страва підійде як закуска, так і основна страва або супроводження до м’яса, пише santeplus. Спробуйте приготувати такі котлетки і ви не розчаруєтеся!
Фрикадельки з гарбуза та картоплі: рецепт
Інгредієнти:
- 400 г картоплі
- Дрібка солі та перцю (за смаком)
- 400 г гарбузової м’якоті
- 100 г панірувальних сухарів
- Оливкова олія
Додаткові інгредієнти:
- 1 яйце (якщо хочете, щоб тісто краще замісилося)
- 30 г пармезану,
- 100 г моцарели
- Нарізана петрушка та розмарин
- 1 чайна ложка спецій, таких як паприка, карі або мускатний горіх
Спосіб приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів, підготуйте лист і застеліть його пекарським папером.
- Картоплю миємо і повністю кладемо в каструлю з водою і доведіть до кипіння протягом 20 хвилин.
- Тим часом очистьте гарбуз і наріжте кубиками. Потім покладіть кубики на сковороду, збризкану олією та сіллю.
- Як тільки картопля буде приготовлена, дайте їй спочатку охолонути і очистьте її, щоб зробити пюре за допомогою товкача для картоплі або вилки. Додайте приготований гарбуз, ретельно все перемішавши. Змішайте з сіллю та перцем і приправте улюбленими спеціями.
- Додайте яйце і сир, добре перемішайте і додайте панірувальні сухарі, щоб висушити тісто і сформувати крокети.
- Посипте руки борошном і сформуйте котлети (при бажанні додайте кубик моцарели), злегка придавивши їх.
- Обваляйте фрикадельки в панірувальних сухарях і викладіть на лист, збризкайте маслом і запікайте 15 хвилин.
Раніше "Телеграф" розповідав, як прискорити процес приготування буряків. Простий лайфхак допоможе відварити овоч лише за 10 хвилин. А також ми писали, як варити пельмені, щоб вони не злипалися. Важливий нюанс кулінари запозичили у китайців.