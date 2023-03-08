Страва, яка вразить ваші смакові рецептори: рецепт фрикадельок з гарбуза та картоплі

Якщо ви любите гарбуз, то цей рецепт вам точно припаде до душі

У вас із осені ще залишився гарбуз, і ви не знаєте, що з нього ще можна приготувати? Поспішаємо вам на допомогу і ділимося рецептом неймовірно смачної страви — фрикадельок з гарбуза та картоплі.

Ця корисна і смачна страва підійде як закуска, так і основна страва або супроводження до м’яса, пише santeplus. Спробуйте приготувати такі котлетки і ви не розчаруєтеся!

Фрикадельки з гарбуза та картоплі: рецепт

Інгредієнти:

400 г картоплі

Дрібка солі та перцю (за смаком)

400 г гарбузової м’якоті

100 г панірувальних сухарів

Оливкова олія

Додаткові інгредієнти:

1 яйце (якщо хочете, щоб тісто краще замісилося)

30 г пармезану,

100 г моцарели

Нарізана петрушка та розмарин

1 чайна ложка спецій, таких як паприка, карі або мускатний горіх

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 200 градусів, підготуйте лист і застеліть його пекарським папером. Картоплю миємо і повністю кладемо в каструлю з водою і доведіть до кипіння протягом 20 хвилин. Тим часом очистьте гарбуз і наріжте кубиками. Потім покладіть кубики на сковороду, збризкану олією та сіллю. Як тільки картопля буде приготовлена, дайте їй спочатку охолонути і очистьте її, щоб зробити пюре за допомогою товкача для картоплі або вилки. Додайте приготований гарбуз, ретельно все перемішавши. Змішайте з сіллю та перцем і приправте улюбленими спеціями. Додайте яйце і сир, добре перемішайте і додайте панірувальні сухарі, щоб висушити тісто і сформувати крокети. Посипте руки борошном і сформуйте котлети (при бажанні додайте кубик моцарели), злегка придавивши їх. Обваляйте фрикадельки в панірувальних сухарях і викладіть на лист, збризкайте маслом і запікайте 15 хвилин.

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