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Салат за 5 хвилин для тих, хто худне до літа: рецепт із простих інгредієнтів (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Салат з курячим філе і кукурудзою
Салат з курячим філе і кукурудзою. Фото Getty Images

Ідеальний варіант для тих, хто стежить за фігурою і займається спортом

Поєднання низькокалорійних овочів і м'яса — це саме той варіант страви для бажаючих скинути декілька зайвих кілограмів. Салат з томатами, курячим філе, кукурудзою та салатом містить у собі необхідні білки, вітаміни та інші корисні речовини.

Ця легка і ситна страва стане прекрасним обідом чи вечерею, а сметанковий соус з французською гірчицею збагатить загальний смак всіх продуктів. Рецептом фітнес-салату за 5 хвилин поділилась українська фудблогерка Анна (anny.cooking) в Інстаграмі.

Як приготувати легкий салат з вареною курячим філе

Інгредієнти на порцію для 2-х:

  • 1/2 курячого відвареного філе
  • 100 г твердого сиру
  • 7-8 томатів коктейльних чи 2 звичайні середні
  • 1 упаковка салату
  • 3-4 ст.л. кукурудзи

Для соусу:

  • 3 ст.л. сметани
  • по 1/3 ч.л. паприки і сушеного часнику
  • сіль
  • 1 ч.л. французької гірчиці

Приготування:

  1. Попередньо відварюємо курячу грудинку, охолоджуємо її і розбираємо на волокна.
  2. Сир натираємо на великій тертці.
  3. Помідори крупно нарізаємо.
  4. Змішуємо для соусу інгредієнти.
  5. У великій мисці з'єднуємо салат, куряче філе, помідори, натертий сир, кукурудзу і заправку. Добре перемішуємо і смакуємо!

Раніше "Телеграф" писав, як приготувати легкий салат з рибою, апельсинами та помідорами чері. Фітнес-рецепт без майонезу.

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#Рецепт #Дієта #Салати #Куряче філе