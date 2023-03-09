Салат за 5 хвилин для тих, хто худне до літа: рецепт із простих інгредієнтів (відео)

Ідеальний варіант для тих, хто стежить за фігурою і займається спортом

Поєднання низькокалорійних овочів і м'яса — це саме той варіант страви для бажаючих скинути декілька зайвих кілограмів. Салат з томатами, курячим філе, кукурудзою та салатом містить у собі необхідні білки, вітаміни та інші корисні речовини.

Ця легка і ситна страва стане прекрасним обідом чи вечерею, а сметанковий соус з французською гірчицею збагатить загальний смак всіх продуктів. Рецептом фітнес-салату за 5 хвилин поділилась українська фудблогерка Анна (anny.cooking) в Інстаграмі.

Як приготувати легкий салат з вареною курячим філе

Інгредієнти на порцію для 2-х:

1/2 курячого відвареного філе

100 г твердого сиру

7-8 томатів коктейльних чи 2 звичайні середні

1 упаковка салату

3-4 ст.л. кукурудзи

Для соусу:

3 ст.л. сметани

по 1/3 ч.л. паприки і сушеного часнику

сіль

1 ч.л. французької гірчиці

Приготування:

Попередньо відварюємо курячу грудинку, охолоджуємо її і розбираємо на волокна. Сир натираємо на великій тертці. Помідори крупно нарізаємо. Змішуємо для соусу інгредієнти. У великій мисці з'єднуємо салат, куряче філе, помідори, натертий сир, кукурудзу і заправку. Добре перемішуємо і смакуємо!

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