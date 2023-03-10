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Як готувала мама вранці: рецепт найсмачніших домашніх сирників

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Як приготувати домашні сирники з манкою - рецепт
Як приготувати домашні сирники з манкою - рецепт. Фото gettyimages

Це дуже проста у приготуванні страва, яка вийде у всіх

Сирники зі сметаною або улюбленим фруктовим варенням — це чудовий варіант сніданку, який багатьох повертає в дитинство, адже їх часто вранці готувала мама. Чому б не подарувати такі спогади і своїм дітям, приготувавши дуже смачні сирники з манкою.

Як зазначає портал smachno.ua, такі сирники виходять дуже ніжними та пишними. Обов’язково спробуйте приготувати страву за цим рецептом. Ви не пошкодуєте.

Сирники з манкою: рецепт

Інгредієнти:

  • Цукор – 4 ст.
  • Сир — 400 г
  • Яйця — 2 шт
  • Сіль — щіпка
  • Борошно — 3 ст.
  • Сода — 0.5 ч.л.
  • Манка — 4 ст.л.

Спосіб приготування:

  1. У сир додайте манку, цукор, сіль, яйця і залиште всі хвилини на 20, щоб манка набрякла.
  2. Після цього додайте соду, погашену лимоном, і знову залиште все на 5 хвилин.
  3. Потім додайте борошно і вимісіть тісто. Сформуйте сирники руками та обваляйте їх у борошні.
  4. Сирники обсмажуйте на розпеченій сковороді в невеликій кількості рослинної олії до золотистої скоринки з обох боків.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом млинців, яким користувалися ще наші бабусі. Простий спосіб приготування страви, в рецептурі якої немає борошна.

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#Рецепт #Сирники