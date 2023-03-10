Як готувала мама вранці: рецепт найсмачніших домашніх сирників

Це дуже проста у приготуванні страва, яка вийде у всіх

Сирники зі сметаною або улюбленим фруктовим варенням — це чудовий варіант сніданку, який багатьох повертає в дитинство, адже їх часто вранці готувала мама. Чому б не подарувати такі спогади і своїм дітям, приготувавши дуже смачні сирники з манкою.

Як зазначає портал smachno.ua, такі сирники виходять дуже ніжними та пишними. Обов’язково спробуйте приготувати страву за цим рецептом. Ви не пошкодуєте.

Сирники з манкою: рецепт

Інгредієнти:

Цукор – 4 ст.

Сир — 400 г

Яйця — 2 шт

Сіль — щіпка

Борошно — 3 ст.

Сода — 0.5 ч.л.

Манка — 4 ст.л.

Спосіб приготування:

У сир додайте манку, цукор, сіль, яйця і залиште всі хвилини на 20, щоб манка набрякла. Після цього додайте соду, погашену лимоном, і знову залиште все на 5 хвилин. Потім додайте борошно і вимісіть тісто. Сформуйте сирники руками та обваляйте їх у борошні. Сирники обсмажуйте на розпеченій сковороді в невеликій кількості рослинної олії до золотистої скоринки з обох боків.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом млинців, яким користувалися ще наші бабусі. Простий спосіб приготування страви, в рецептурі якої немає борошна.