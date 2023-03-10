Як готувала мама вранці: рецепт найсмачніших домашніх сирників
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Це дуже проста у приготуванні страва, яка вийде у всіх
Сирники зі сметаною або улюбленим фруктовим варенням — це чудовий варіант сніданку, який багатьох повертає в дитинство, адже їх часто вранці готувала мама. Чому б не подарувати такі спогади і своїм дітям, приготувавши дуже смачні сирники з манкою.
Як зазначає портал smachno.ua, такі сирники виходять дуже ніжними та пишними. Обов’язково спробуйте приготувати страву за цим рецептом. Ви не пошкодуєте.
Сирники з манкою: рецепт
Інгредієнти:
- Цукор – 4 ст.
- Сир — 400 г
- Яйця — 2 шт
- Сіль — щіпка
- Борошно — 3 ст.
- Сода — 0.5 ч.л.
- Манка — 4 ст.л.
Спосіб приготування:
- У сир додайте манку, цукор, сіль, яйця і залиште всі хвилини на 20, щоб манка набрякла.
- Після цього додайте соду, погашену лимоном, і знову залиште все на 5 хвилин.
- Потім додайте борошно і вимісіть тісто. Сформуйте сирники руками та обваляйте їх у борошні.
- Сирники обсмажуйте на розпеченій сковороді в невеликій кількості рослинної олії до золотистої скоринки з обох боків.
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