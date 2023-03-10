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Таку картоплю з м’ясом ви ще не готували: рецепт страви з часниковим соусом, яку зможе повторити кожен

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Найсмачніша картопля з м’ясом для всієї родини Новина оновлена 10 березня 2023, 10:56
Найсмачніша картопля з м’ясом для всієї родини. Фото Getty Images

Картопля вийде хрумка зовні і м’яка всередині

Картопля з м’ясом — апетитна та ситна страва, варіацій приготувань якої в кулінарії існує дуже багато. Картоплю з м’ясом можна запекти або відварити інгредієнти – у кожному випадку комбінація цих двох продуктів завжди безпрограшна.

На цей раз пропонуємо приготувати смачну картоплю зі свининою. Ви будете вминати страву за цим рецептом за обидві щоки щодня, пише vazhnoznat. В якості заправки готуємо цибулеву підливу та пряний часниковий соус.

Як приготувати смачну картоплю з м’ясом

Інгредієнти:

  • 1 кг свинини
  • 1 кг картоплі
  • 1 чайна ложка солі
  • 1 чайна ложка приправи для картоплі (магазинна цілком згодиться)
  • 1 чайна ложка куркуми
  • чорний перець на смак
  • олія соняшникова
  • вершкове масло

Для соусу:

  • 150 г сметани
  • 90 г майонезу
  • середній пучок кропу
  • 1 чайна ложка столової гірчиці
  • 1 зубчик часнику
  • 2 столові ложки соєвого соусу

Приготування:

  1. Нарізаємо м’ясо великими шматками і обсмажуємо їх на сильному вогні 10-15 хвилин до появи золотистої скоринки. Солимо і перчимо.
  2. Додаємо до м’яса цибулю в пропорції 1:1, смажимо ще 15 хвилин до появи золотистої скоринки.
  3. Смажене м’ясо з цибулею знімаємо зі сковороди, поки відставляємо убік.
  4. Картоплю нарізаємо такими ж шматками, як і м’ясо. Обсмажуємо на вогні трохи вище за середнє з додаванням вершкового масла близько 20 хвилин. У процесі додаємо приправу для картоплі та куркуму.
  5. Коли картопля теж стане золотистою, додаємо до неї м’ясо з цибулею, підкручуємо вогонь до мінімуму, накриваємо кришкою і тушимо 5-7 хвилин.
  6. Готуємо соус. Змішуємо сметану з майонезом, гірчицею, кропом та тертим зубчиком часнику. Доливаємо соєвий соус, перемішуємо до однорідного стану і даємо настоятися в холодильнику 10-15 хвилин.

Раніше "Телеграф" розповідав, як смачно запекти картоплю з грибами. Рецепт ідеально підходить тим, хто дотримується Великого посту-2023.

Теги:
#Рецепт #М'ясо #Свинина #Картопля