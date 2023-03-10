Таку картоплю з м’ясом ви ще не готували: рецепт страви з часниковим соусом, яку зможе повторити кожен

Картопля вийде хрумка зовні і м’яка всередині

Картопля з м’ясом — апетитна та ситна страва, варіацій приготувань якої в кулінарії існує дуже багато. Картоплю з м’ясом можна запекти або відварити інгредієнти – у кожному випадку комбінація цих двох продуктів завжди безпрограшна.

На цей раз пропонуємо приготувати смачну картоплю зі свининою. Ви будете вминати страву за цим рецептом за обидві щоки щодня, пише vazhnoznat. В якості заправки готуємо цибулеву підливу та пряний часниковий соус.

Як приготувати смачну картоплю з м’ясом

Інгредієнти:

1 кг свинини

1 кг картоплі

1 чайна ложка солі

1 чайна ложка приправи для картоплі (магазинна цілком згодиться)

1 чайна ложка куркуми

чорний перець на смак

олія соняшникова

вершкове масло

Для соусу:

150 г сметани

90 г майонезу

середній пучок кропу

1 чайна ложка столової гірчиці

1 зубчик часнику

2 столові ложки соєвого соусу

Приготування:

Нарізаємо м’ясо великими шматками і обсмажуємо їх на сильному вогні 10-15 хвилин до появи золотистої скоринки. Солимо і перчимо. Додаємо до м’яса цибулю в пропорції 1:1, смажимо ще 15 хвилин до появи золотистої скоринки. Смажене м’ясо з цибулею знімаємо зі сковороди, поки відставляємо убік. Картоплю нарізаємо такими ж шматками, як і м’ясо. Обсмажуємо на вогні трохи вище за середнє з додаванням вершкового масла близько 20 хвилин. У процесі додаємо приправу для картоплі та куркуму. Коли картопля теж стане золотистою, додаємо до неї м’ясо з цибулею, підкручуємо вогонь до мінімуму, накриваємо кришкою і тушимо 5-7 хвилин. Готуємо соус. Змішуємо сметану з майонезом, гірчицею, кропом та тертим зубчиком часнику. Доливаємо соєвий соус, перемішуємо до однорідного стану і даємо настоятися в холодильнику 10-15 хвилин.

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