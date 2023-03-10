Таку картоплю з м’ясом ви ще не готували: рецепт страви з часниковим соусом, яку зможе повторити кожен
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Картопля вийде хрумка зовні і м’яка всередині
Картопля з м’ясом — апетитна та ситна страва, варіацій приготувань якої в кулінарії існує дуже багато. Картоплю з м’ясом можна запекти або відварити інгредієнти – у кожному випадку комбінація цих двох продуктів завжди безпрограшна.
На цей раз пропонуємо приготувати смачну картоплю зі свининою. Ви будете вминати страву за цим рецептом за обидві щоки щодня, пише vazhnoznat. В якості заправки готуємо цибулеву підливу та пряний часниковий соус.
Як приготувати смачну картоплю з м’ясом
Інгредієнти:
- 1 кг свинини
- 1 кг картоплі
- 1 чайна ложка солі
- 1 чайна ложка приправи для картоплі (магазинна цілком згодиться)
- 1 чайна ложка куркуми
- чорний перець на смак
- олія соняшникова
- вершкове масло
Для соусу:
- 150 г сметани
- 90 г майонезу
- середній пучок кропу
- 1 чайна ложка столової гірчиці
- 1 зубчик часнику
- 2 столові ложки соєвого соусу
Приготування:
- Нарізаємо м’ясо великими шматками і обсмажуємо їх на сильному вогні 10-15 хвилин до появи золотистої скоринки. Солимо і перчимо.
- Додаємо до м’яса цибулю в пропорції 1:1, смажимо ще 15 хвилин до появи золотистої скоринки.
- Смажене м’ясо з цибулею знімаємо зі сковороди, поки відставляємо убік.
- Картоплю нарізаємо такими ж шматками, як і м’ясо. Обсмажуємо на вогні трохи вище за середнє з додаванням вершкового масла близько 20 хвилин. У процесі додаємо приправу для картоплі та куркуму.
- Коли картопля теж стане золотистою, додаємо до неї м’ясо з цибулею, підкручуємо вогонь до мінімуму, накриваємо кришкою і тушимо 5-7 хвилин.
- Готуємо соус. Змішуємо сметану з майонезом, гірчицею, кропом та тертим зубчиком часнику. Доливаємо соєвий соус, перемішуємо до однорідного стану і даємо настоятися в холодильнику 10-15 хвилин.
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