Рецепт дуже смачного салату із двох інгредієнтів: весь секрет у соусі (відео)
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Особлива заправка зробить смак салату неперевершеним
Якщо потрібно приготувати щось швидко, але щоб було ситно, салат — ідеальний варіант. Зробити смачну страву можна лише з двох продуктів. Насиченість та аромат гарантує особлива заправка, яка стане альтернативою майонезу.
Простий рецепт салату з вишуканим соусом опублікував фудблог diali_cooking в Інстаграм. За словами кулінара, це дуже смачна і легка страва, приготувати яку зовсім не важко.
Рецепт салату з куркою й огірком зі смачним соусом
Інгредієнти:
- куряче філе – 1 шт.
- огірок – 1 шт.
Для соусу знадобляться:
- гірчиця американська – 1 год.
- гірчиця у зернах — 1 ч. л.
- оливкова олія – 2 ст. л.
- кунжут – 1 год.
Спосіб приготування:
- Куряче філе запікаємо, остуджуємо і нарізаємо тоненькою соломкою.
- Огірок також ріжемо смужками та додаємо до курки.
- Для соусу перемішуємо всі інгредієнти.
- Поливаємо салат заправкою.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом салату "Елементарний" із чотирьох доступних продуктів, який можна швидко та просто приготувати. А ще ми розповідали, які секретні інгредієнти значно покращують смак салату. Цей кулінарний лайфхак варто взяти на озброєння.