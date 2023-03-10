Рецепт дуже смачного салату із двох інгредієнтів: весь секрет у соусі (відео)

Особлива заправка зробить смак салату неперевершеним

Якщо потрібно приготувати щось швидко, але щоб було ситно, салат — ідеальний варіант. Зробити смачну страву можна лише з двох продуктів. Насиченість та аромат гарантує особлива заправка, яка стане альтернативою майонезу.

Простий рецепт салату з вишуканим соусом опублікував фудблог diali_cooking в Інстаграм. За словами кулінара, це дуже смачна і легка страва, приготувати яку зовсім не важко.

Рецепт салату з куркою й огірком зі смачним соусом

Інгредієнти:

куряче філе – 1 шт.

огірок – 1 шт.

Для соусу знадобляться:

гірчиця американська – 1 год.

гірчиця у зернах — 1 ч. л.

оливкова олія – 2 ст. л.

кунжут – 1 год.

Спосіб приготування:

Куряче філе запікаємо, остуджуємо і нарізаємо тоненькою соломкою. Огірок також ріжемо смужками та додаємо до курки. Для соусу перемішуємо всі інгредієнти. Поливаємо салат заправкою.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом салату "Елементарний" із чотирьох доступних продуктів, який можна швидко та просто приготувати. А ще ми розповідали, які секретні інгредієнти значно покращують смак салату. Цей кулінарний лайфхак варто взяти на озброєння.