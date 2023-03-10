Мінімум спецій, максимум смаку: рецепт неперевершеної моркви по-корейськи

Морква за цим рецептом простоїть до трьох тижнів в холодильнику.

З 27 лютого до 15 квітня віряни дотримуються Великого Посту, який є періодом підготовки до великого свята Великодня. На цей час люди відмовляються від вершкового масло, яйця, м’яса та молочних продуктів, і готують собі пісні страви.

Ми пропонуємо вам приготувати пісний і дуже смачний салат — "Морква по-корейськи". Рецептом поділилась кулінарний блогер Oksi Al на своїй сторінці в Інстаграм.

Морква по-корейськи: рецепт

Інгредієнти:

Морква 1 кг

Сіль 1 ст.л.

Чорний молотий перець 1 ч.л.

Карі 0.5 ч.л.

Коріандр 0.25 ч.л.

Цукор 3 ст.л.

Оцет 9% 1 ст.л.

Соняшникова олія 4 ст.л.

Часник головка

Спосіб приготування:

Головку часнику чистимо, зубчики розтираємо або пропускаємо через часникочавку в окрему мисочку. Заливаємо гарячою (але не киплячою) олією і даємо хвилинку настоятись. Кілограм тертої моркви заливаємо сумішшю олії та часнику, додаємо швиденько спеції та все перемішуємо. Найкраще тримати моркву в контейнері чи банці, щільно закривши кришкою.

Можна додати ще горіхи, родзинки чи чорнослив. Це за смаком.

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