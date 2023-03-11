Повертаємось у дитинство: смачнюче печиво за маминим рецептом
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На його приготування потрібно менше, ніж півгодини
Всі ми згадуємо дитинство з теплом. Для когось такі згадки — це бабуся з її незабутніми рогаликами або неперевершеним тертим пирогом, а хтось повертається в минуле завдяки улюбленому "Мурашнику".
Пропонуємо ще поностальгувати за дитинством, куштуючи "мамине" печиво. Готується воно легко і недовго — вже за півгодини ви будете пити чай зі смаколиками, пише Рrostoway.
Рецепт маминого печива
Інгредієнти:
· 320 г борошна
· 100 г вершкового масла
· 100 г сметани
· 2 яйця
· 2 ст. л. цукру
· 1 ч. л. розпушувача
· дрібка солі
· дрібка ваніліну.
Приготування:
1. Масло кладемо у морозилку, щоб було тверде, так буде легше натирати. Духовку розігріваємо до 180 градусів.
2. Просіяне борошно змішуємо з розпушувачем, цукром, сіллю та ваніліном.
3. Підмерзле масло дістаємо з морозилки, натираємо на терку і додаємо його до борошна.
4. Масу перетираємо в крихту, додаємо 1 яйце і сметану.
5. Замішуємо тісто руками і розкачуємо тоненько на столі. А ось тут можемо проявити фантазію – вирізаємо будь-які фігурки і викладаємо на застелене пергаментом деко.
6. Змазуємо печиво яйцем, притрусимо цукром і відправляємо в духовку на 25 хвилин.
А от тепер можна взяти правильно обраний чай і насолоджуватись смаком "маминого" печива.