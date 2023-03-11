Повертаємось у дитинство: смачнюче печиво за маминим рецептом

На його приготування потрібно менше, ніж півгодини

Всі ми згадуємо дитинство з теплом. Для когось такі згадки — це бабуся з її незабутніми рогаликами або неперевершеним тертим пирогом, а хтось повертається в минуле завдяки улюбленому "Мурашнику".

Пропонуємо ще поностальгувати за дитинством, куштуючи "мамине" печиво. Готується воно легко і недовго — вже за півгодини ви будете пити чай зі смаколиками, пише Рrostoway.

Рецепт маминого печива

Інгредієнти:

· 320 г борошна

· 100 г вершкового масла

· 100 г сметани

· 2 яйця

· 2 ст. л. цукру

· 1 ч. л. розпушувача

· дрібка солі

· дрібка ваніліну.

Приготування:

1. Масло кладемо у морозилку, щоб було тверде, так буде легше натирати. Духовку розігріваємо до 180 градусів.

2. Просіяне борошно змішуємо з розпушувачем, цукром, сіллю та ваніліном.

3. Підмерзле масло дістаємо з морозилки, натираємо на терку і додаємо його до борошна.

4. Масу перетираємо в крихту, додаємо 1 яйце і сметану.

5. Замішуємо тісто руками і розкачуємо тоненько на столі. А ось тут можемо проявити фантазію – вирізаємо будь-які фігурки і викладаємо на застелене пергаментом деко.

6. Змазуємо печиво яйцем, притрусимо цукром і відправляємо в духовку на 25 хвилин.

А от тепер можна взяти правильно обраний чай і насолоджуватись смаком "маминого" печива.