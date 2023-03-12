Смачніше ви нічого не їли: рецепт пончиків, як у бабусі

Пропонуємо приготувати м'які та смачні пончики

У своїх попередніх матеріалах ми пропонували безліч рецептів смачної випічки — як солоної, так і солодкої: яблучної шарлотки, ароматних булочок без борошна, і навіть звичайного домашнього хліба, на який можна намастити смачне ягідне варення. Зараз розповідаємо про спосіб приготування солодких пончиків.

Пончики – це такі ласощі, яким ніхто не зраджує і не проміняє їх ні на які сучасні десерти. Як пише zatyshok, це рецепт подібний до того, за яким готували наші бабусі. Смачніше таких пончиків ви ще нічого не куштували!

Як приготувати солодкі пончики

Інгредієнти:

молоко – 500 мл

вода тепла – половина склянки

дріжджі сухі – 11 г

яйця – 2 шт.

сіль – 1,5 ч.л.

цукор – 2 ст.л.

масло вершкове або маргарин – 125 г

борошно – приблизно 600 г

ванілін

Приготування:

Змішуємо воду і молоко, ставимо на невеликий вогонь і трохи підігріваємо, потім додаємо цукор і дріжджі, перемішуємо масу до однорідності і залишаємо на 15 хвилин в теплому місці. У опару вбиваємо яйце і кладемо розм’якшене вершкове масло, ванільний цукор і сіль. Перемішуємо масу вінчиком до однорідності. Борошно просіваємо і порційно додаємо в тісто. Коли ложкою вимішувати вже не вийде, стіл посипаємо борошном і замішуємо тісто руками. Не забивайте тісто борошном, воно повинно бути м’яким і еластичним. Накриваємо тісто рушником і залишаємо на 1,5 години в теплому місці. Розкатуємо тісто в пласт товщиною 1 см, вирізаємо склянкою або формою кружечки і залишаємо їх на 15-20 хвилин, щоб вони підійшли. Розігріваємо масло в сковороді і обсмажуємо пампушки з двох сторін до золотистого кольору. Викладаємо їх на паперові рушники, щоб стекло масло і посипаємо пудрою або пудрою з корицею.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом пампушок з часником. Тісто виходить дуже м’яким, легким та повітряним, навіть без додавання в рецептуру яєць.