Найкраща смажена картопля, яку ви коли-небудь їли: простий рецепт смачного гарніру
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Перевірений та вдалий рецепт м’якої та хрусткої картоплі в духовці
Що може бути краще, ніж побалувати себе смачною і хрумкою смаженою картоплею ? Окремо чи у супроводі сиру, грибів, гострого соусу чи навіть із класичною комбінацією кетчупу та майонезу смажену картоплю – неперевершений рецепт на всі часи!
Ділимося з вами одним із найкращих рецептів смаженої картоплі з пармезаном, які легко приготує навіть недосвідчений кулінар. Усього пів години в духовці та ароматний гарнір можна подавати до столу.
Смачна смажена картопля з пармезаном: рецепт
Інгредієнти:
- 1/2 кг картоплі;
- кубик курячого бульйону;
- 1 столова ложка оливкової олії;
- 1 чайна ложка олії;
- 3 зубчики часнику (натерти чи дрібно нарізати);
- 1 чайна ложка прованських трав;
- по 1 чайній ложці чебрецю та розмарину на ваш смак;
- сіль і перець;
- тертий пармезан;
- панірувальні сухарі;
- чайна ложка харчової соди.
Спосіб приготування:
- Картоплю наріжте часточками. Покладіть їх у каструлю з водою, потім додайте чайну ложку солі та ще одну харчову соду.
- Варіть доти, поки картопля не буде легко протикатися гострим ножем.
- Тим часом на розігріту сковороду покладіть вершкове масло, додайте кубик курячого бульйону, сіль і перець, а також прованські трави за смаком. Не забудьте також часник та краплю оливкової олії.
- Перекладіть картоплю в сковороду і потримайте її в суміші приправ та олії 2 хвилини, щоб аромати перемішалися. Зазначимо, що готувати треба на повільному вогні, щоби не зламати картоплю.
- Покладіть пергаментний папір на форму для запікання, посипте зверху панірувальними сухарями та тертим пармезаном, покладіть картоплю і ще раз покрийте її панірувальними сухарями та пармезаном.
- Поставте картоплю в розігріту до 200 ° С духовку на пів години.
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