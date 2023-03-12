Найкраща смажена картопля, яку ви коли-небудь їли: простий рецепт смачного гарніру

Перевірений та вдалий рецепт м’якої та хрусткої картоплі в духовці

Що може бути краще, ніж побалувати себе смачною і хрумкою смаженою картоплею ? Окремо чи у супроводі сиру, грибів, гострого соусу чи навіть із класичною комбінацією кетчупу та майонезу смажену картоплю – неперевершений рецепт на всі часи!

Ділимося з вами одним із найкращих рецептів смаженої картоплі з пармезаном, які легко приготує навіть недосвідчений кулінар. Усього пів години в духовці та ароматний гарнір можна подавати до столу.

Смачна смажена картопля з пармезаном: рецепт

Інгредієнти:

1/2 кг картоплі;

кубик курячого бульйону;

1 столова ложка оливкової олії;

1 чайна ложка олії;

3 зубчики часнику (натерти чи дрібно нарізати);

1 чайна ложка прованських трав;

по 1 чайній ложці чебрецю та розмарину на ваш смак;

сіль і перець;

тертий пармезан;

панірувальні сухарі;

чайна ложка харчової соди.

Спосіб приготування:

Картоплю наріжте часточками. Покладіть їх у каструлю з водою, потім додайте чайну ложку солі та ще одну харчову соду. Варіть доти, поки картопля не буде легко протикатися гострим ножем. Тим часом на розігріту сковороду покладіть вершкове масло, додайте кубик курячого бульйону, сіль і перець, а також прованські трави за смаком. Не забудьте також часник та краплю оливкової олії. Перекладіть картоплю в сковороду і потримайте її в суміші приправ та олії 2 хвилини, щоб аромати перемішалися. Зазначимо, що готувати треба на повільному вогні, щоби не зламати картоплю. Покладіть пергаментний папір на форму для запікання, посипте зверху панірувальними сухарями та тертим пармезаном, покладіть картоплю і ще раз покрийте її панірувальними сухарями та пармезаном. Поставте картоплю в розігріту до 200 ° С духовку на пів години.

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