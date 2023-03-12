Як зробити печені пиріжки ще смачнішими: рецепт начинки з улюбленими інгредієнтами

Пишні, повітряні та з мінімальною кількістю масла

Пиріжки бувають різні: солоні або солодкі, смажені пиріжки або запечені в духовці. Ми пропонуємо приготувати останній варіант. Завдяки розписаному нижче покроковому рецепту печені пиріжки вийдуть повітряні з живильною начинкою з двох інгредієнтів — картоплі та грибів.

У цьому рецепті готуємо з шампіньйонами, пише vazhnoznat. Пишне, як хмара, тісто та ситна начинка зроблять ці пиріжки дуже особливими.

Як приготувати печені пиріжки з картоплею та грибами

Інгредієнти для тіста:

200 мл води

200 мл кефіру

2 яйця

80 г вершкового масла

5 г сухих дріжджів

700 г борошна

1 ч. л. солі

Для начинки:

4 середні картоплини

150 г печериць

1 цибулина

2 ст. л. топленого масла

сіль, перець на смак

Приготування:

У глибоку ємність наливаємо теплу воду та кефір. Яєчні білки відокремлюємо від жовтків. Білки відправляємо в тісто, а жовтки зберігаємо для змащування пиріжків. Також у тісто вливаємо топлене вершкове масло, всипаємо сіль. Перемішуємо вінчиком. Додаємо половину просіяного борошна та сухі дріжджі. Замішуємо. У процесі підсипаємо частину борошна, що залишилася. У готове тісто вливаємо олію. Миску з тістом накриваємо харчовою плівкою та залишаємо у теплому місці. Робимо начинку. Чистимо і відварюємо чотири середні картоплини. Робимо пюре. Печериці нарізаємо кубиками і підсмажуємо на олії. Обсмажуємо доти, доки не випарується вся вода. На вершковому маслі спасеруємо нарізану дрібно цибулю. Додаємо печериці і тушкуємо разом із цибулею. Солимо і перчимо на смак. Обсмажені гриби з цибулею відправляємо до картопляного пюре та перемішуємо. Начинку солимо до смаку. Обминаємо тісто і ділимо на 2 частини. З кожної згортаємо джгут і ділимо його на 8 рівних шматків. З кожного формуємо кулю. Накриваємо їх рушником, щоби не обвітрилися. Кожну кулю згортаємо в коржик. У центр викладаємо 1 ст. л. начинки. Загортаємо тісто і защипаємо по краях як вареник. Потрібно трохи приплюснути пиріжок і покласти його швом вниз. Те саме робимо з кожною кулею. Пиріжки з картоплею та грибами викладаємо на деко, застелене пергаментним папером. Змащуємо тісто яєчним жовтком. Відправляємо до духовки, розігрітої до 180 градусів, на 25–30 хвилин.

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