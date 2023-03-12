З чим запекти скумбрію, щоб риба вийшла ідеальною: відмінний рецепт (відео)
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Запечена скумбрія стане королевою столу
Одна з найсмачніших видів океанічних риб – скумбрія. Вона виходить просто ідеальною, якщо запікати рибу в духовці. Для більш насиченого смаку додайте спеції та соєвий соус.
Простий рецепт запеченої скумбрії розповідає фудблог iren.lazun в Інстаграм. Смак риби приємно вас здивує та пасуватиме з будь-яким гарніром. На приготування піде мінімум часу.
Рецепт скумбрії в духовці
Інгредієнти:
- Скумбрія – 2 шт
- Сіль — 1/4 ч. л.
- Паприка – 1 год.
- Імбир сухий – 1/3 ч. л.
- Суміш перців – 1/3 ч. л.
- Лимонний сік — 2 ч. л.
- Соєвий соус – 3 ст. л.
- Олія (щоб змастити пергамент)
Спосіб приготування:
- Для соусу змішуємо усі інгредієнти.
- Скумбрію очищаємо, робимо надрізи, як показано на відео. З обох боків змащуємо рибу соусом.
- Викладаємо філе на попередньо змащений олією пергамент або фольгу. Запікаємо 20 хвилин при 200 градусах.
Раніше "Телеграф" розповідав, як смачно замаринувати рибу. Простий рецепт варто взяти на замітку. А ще ми ділилися рецептом неймовірно соковитої червоної риби, яка готується у духовці.