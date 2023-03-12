З чим запекти скумбрію, щоб риба вийшла ідеальною: відмінний рецепт (відео)

Запечена скумбрія стане королевою столу

Одна з найсмачніших видів океанічних риб – скумбрія. Вона виходить просто ідеальною, якщо запікати рибу в духовці. Для більш насиченого смаку додайте спеції та соєвий соус.

Простий рецепт запеченої скумбрії розповідає фудблог iren.lazun в Інстаграм. Смак риби приємно вас здивує та пасуватиме з будь-яким гарніром. На приготування піде мінімум часу.

Рецепт скумбрії в духовці

Інгредієнти:

Скумбрія – 2 шт

Сіль — 1/4 ч. л.

Паприка – 1 год.

Імбир сухий – 1/3 ч. л.

Суміш перців – 1/3 ч. л.

Лимонний сік — 2 ч. л.

Соєвий соус – 3 ст. л.

Олія (щоб змастити пергамент)

Спосіб приготування:

Для соусу змішуємо усі інгредієнти. Скумбрію очищаємо, робимо надрізи, як показано на відео. З обох боків змащуємо рибу соусом. Викладаємо філе на попередньо змащений олією пергамент або фольгу. Запікаємо 20 хвилин при 200 градусах.

Раніше "Телеграф" розповідав, як смачно замаринувати рибу. Простий рецепт варто взяти на замітку. А ще ми ділилися рецептом неймовірно соковитої червоної риби, яка готується у духовці.