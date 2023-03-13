Швидко та по-грузинськи смачно: готуємо хачапурі за 15 хвилин

На приготування страви піде трохи часу, але пиріг вийде — пальчики оближеш

Здається, що приготування хачапурі займає багато часу? Здається, що вдома воно не вийде таким же смачним та повітряним? Тож не готуємо хачапурі вдома, а ходимо його їсти до грузинського кафе?

Після приготування хачапурі за цим рецептом страва буде найчастішим гостем у вашому меню. Тим більше, що готується воно всього 15 хвилин. Рецептом ділиться телеграм-канал Real Food.

Як приготувати хачапурі за 15 хвилин

Інгредієнти на 4 хачапурі

Для тіста:

300 мл теплого кефіру

1 ч. л. солі

1 ч. л. цукру

450 г борошна

3 ст. л. рослинного масла

10 г розпушувача

Для начинки:

350 г сиру на ваш смак

1 яйце

сіль за смаком.

Приготування:

Додаємо в теплий кефір сіль, цукор, олію і добре перемішуємо. Просіюємо борошно з розпушувачем та замішуємо тісто. Тесту даємо відпочити, а в цей час робимо начинку: трьом сир на тертці, додаємо яйце та сіль до смаку. Начинку та тісто ділимо на 4 частини. З тіста формуємо 4 коржики. Всередину викладаємо начинку, защеплюємо краї і акуратно розкочуємо в коржик або формуємо коржик руками. Смажимо на сухій сковороді, на середньому вогні, під закритою кришкою, доки не зарум’яняться. Готові коржики змащуємо олією.

Нам часто здається, що смачні страви готуються довго. Однак експрес-піцу можна приготувати за 15 хвилин.