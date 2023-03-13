Швидко та по-грузинськи смачно: готуємо хачапурі за 15 хвилин
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На приготування страви піде трохи часу, але пиріг вийде — пальчики оближеш
Здається, що приготування хачапурі займає багато часу? Здається, що вдома воно не вийде таким же смачним та повітряним? Тож не готуємо хачапурі вдома, а ходимо його їсти до грузинського кафе?
Після приготування хачапурі за цим рецептом страва буде найчастішим гостем у вашому меню. Тим більше, що готується воно всього 15 хвилин. Рецептом ділиться телеграм-канал Real Food.
Як приготувати хачапурі за 15 хвилин
Інгредієнти на 4 хачапурі
Для тіста:
- 300 мл теплого кефіру
- 1 ч. л. солі
- 1 ч. л. цукру
- 450 г борошна
- 3 ст. л. рослинного масла
- 10 г розпушувача
Для начинки:
- 350 г сиру на ваш смак
- 1 яйце
- сіль за смаком.
Приготування:
- Додаємо в теплий кефір сіль, цукор, олію і добре перемішуємо. Просіюємо борошно з розпушувачем та замішуємо тісто.
- Тесту даємо відпочити, а в цей час робимо начинку: трьом сир на тертці, додаємо яйце та сіль до смаку.
- Начинку та тісто ділимо на 4 частини.
- З тіста формуємо 4 коржики. Всередину викладаємо начинку, защеплюємо краї і акуратно розкочуємо в коржик або формуємо коржик руками.
- Смажимо на сухій сковороді, на середньому вогні, під закритою кришкою, доки не зарум’яняться.
- Готові коржики змащуємо олією.
Нам часто здається, що смачні страви готуються довго. Однак експрес-піцу можна приготувати за 15 хвилин.