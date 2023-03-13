Тришарова закуска із сала за 30 хвилин: підійде до будь-якого застілля
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Приготувати її займе лише півгодини, а задоволення — море
Важко уявити українську кухню без сала. Воно присутнє в холодильнику практично кожної господині. Однак здається, що варіантів приготування не так уже й багато — зазвичай його просто нарізають тоненькими скибочками і їдять із хлібом, іноді — з часником, гірчицею або аджикою, рідше — маринують.
Пропонуємо поглянути на сало по-іншому та приготувати його за новим рецептом. Як приготувати незвичайну страву із сала, ми підглянули на сайті Shuba.
Як приготувати тришарову закуску із сала
Інгредієнти:
- 600 гр. сала;
- 5 гр. солі;
- 10 гр. паприки;
- 20 гр. кропу;
- 3 зубчики часнику.
Спосіб приготування:
- Сало наріжте шматками і пропустіть через м’ясорубку. Посолыть, розмішайте і розділыть на три частини.
- Кріп помийте, обсушіть і дрібно наріжте. Часник очистіть та пропустіть через прес.
- В одну частину сала додайте паприку, в іншу – кріп, а в третю – часник. Перемішайте.
- Контейнер вистеліть харчовою плівкою і викладете сало шарами: спочатку часниковий шар, потім з кропом, зверху з паприкою. Накрийте контейнер і помістіть в морозильну камеру на 5-6 годин.
- За допомогою плівки переверніть сало на тарілку. Видаліть плівку і подавайте закуску до столу.
Сало — універсальний продукт, який поєднується і з борщем, і просто зі шматочком запашного чорного хліба або гріночками. Але його можна зробити ще ніжніше, додавши лише один інгредієнт.