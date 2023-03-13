Тришарова закуска із сала за 30 хвилин: підійде до будь-якого застілля

Приготувати її займе лише півгодини, а задоволення — море

Важко уявити українську кухню без сала. Воно присутнє в холодильнику практично кожної господині. Однак здається, що варіантів приготування не так уже й багато — зазвичай його просто нарізають тоненькими скибочками і їдять із хлібом, іноді — з часником, гірчицею або аджикою, рідше — маринують.

Пропонуємо поглянути на сало по-іншому та приготувати його за новим рецептом. Як приготувати незвичайну страву із сала, ми підглянули на сайті Shuba.

Як приготувати тришарову закуску із сала

Інгредієнти:

600 гр. сала;

5 гр. солі;

10 гр. паприки;

20 гр. кропу;

3 зубчики часнику.

Спосіб приготування:

Сало наріжте шматками і пропустіть через м’ясорубку. Посолыть, розмішайте і розділыть на три частини. Кріп помийте, обсушіть і дрібно наріжте. Часник очистіть та пропустіть через прес. В одну частину сала додайте паприку, в іншу – кріп, а в третю – часник. Перемішайте. Контейнер вистеліть харчовою плівкою і викладете сало шарами: спочатку часниковий шар, потім з кропом, зверху з паприкою. Накрийте контейнер і помістіть в морозильну камеру на 5-6 годин. За допомогою плівки переверніть сало на тарілку. Видаліть плівку і подавайте закуску до столу.

Сало — універсальний продукт, який поєднується і з борщем, і просто зі шматочком запашного чорного хліба або гріночками. Але його можна зробити ще ніжніше, додавши лише один інгредієнт.