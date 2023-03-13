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Тришарова закуска із сала за 30 хвилин: підійде до будь-якого застілля

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Здивуйте гостей незвичайною закускою зі "звичайного" сала
Здивуйте гостей незвичайною закускою зі "звичайного" сала. Фото instagram

Приготувати її займе лише півгодини, а задоволення — море

Важко уявити українську кухню без сала. Воно присутнє в холодильнику практично кожної господині. Однак здається, що варіантів приготування не так уже й багато — зазвичай його просто нарізають тоненькими скибочками і їдять із хлібом, іноді — з часником, гірчицею або аджикою, рідше — маринують.

Пропонуємо поглянути на сало по-іншому та приготувати його за новим рецептом. Як приготувати незвичайну страву із сала, ми підглянули на сайті Shuba.

Як приготувати тришарову закуску із сала

Інгредієнти:

  • 600 гр. сала;
  • 5 гр. солі;
  • 10 гр. паприки;
  • 20 гр. кропу;
  • 3 зубчики часнику.

Спосіб приготування:

  1. Сало наріжте шматками і пропустіть через м’ясорубку. Посолыть, розмішайте і розділыть на три частини.
  2. Кріп помийте, обсушіть і дрібно наріжте. Часник очистіть та пропустіть через прес.
  3. В одну частину сала додайте паприку, в іншу – кріп, а в третю – часник. Перемішайте.
  4. Контейнер вистеліть харчовою плівкою і викладете сало шарами: спочатку часниковий шар, потім з кропом, зверху з паприкою. Накрийте контейнер і помістіть в морозильну камеру на 5-6 годин.
  5. За допомогою плівки переверніть сало на тарілку. Видаліть плівку і подавайте закуску до столу.

Сало — універсальний продукт, який поєднується і з борщем, і просто зі шматочком запашного чорного хліба або гріночками. Але його можна зробити ще ніжніше, додавши лише один інгредієнт.

Теги:
#Рецепт #Сало #Закуска #Українська закуска