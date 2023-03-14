Смачні як у дитинстві: як приготувати рибні котлети, щоб вийшли як у бабусі
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Такі котлетки соковиті всередині та хрусткі зовні
Домашні котлети – це завжди смачно та корисно. Якщо м’ясні котлети ми готуємо постійно, то рибні часто обходимо стороною. І дуже дарма, адже вони не вимагають від нас якихось певних навичок, але дуже корисні та дієтичні.
Саме такі котлетки ми зараз і готуватимемо. "Бабусині рецепти" рекомендують їсти їх із салатом зі свіжих овочів або розсипчастим рисом з олією. Тому готуємо та пробуємо.
Як приготувати рибні котлети
Інгредієнти:
- філе білої риби – 500 г;
- панірувальні сухарі – 6 ст. л.;
- яйце – 1 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- хмелі-сунелі – 1 ч. л.
- соняшникова олія, сіль, чорний перець мелений — за смаком.
Покрокова інструкція:
- Рибу добре промийте, очистіть від плавників, луски та кісток. Пропустіть філе через м’ясорубку або подрібніть у блендері.
- Цибулю очистіть, поріжте на 4 частини та відправте за рибою в м’ясорубку.
- У отриманий фарш додайте яйце та улюблені спеції. Посоліть, поперчіть. Все перемішайте.
- Сформуйте котлети середньої величини і обваляйте в панірувальних сухарях (рисовому борошні).
- Пергаментом застелить сковороду, налийте в неї 1 ст. л. олії.
- У розігріту сковороду викладіть котлети та обсмажуйте до рум’яної скоринки з обох боків. Перший бік жарті з відкритою кришкою, другу — із закритою.
Котлети добре переносять заморожування. Тому якщо ви любителі напівфабрикатів, можна одразу зробити кілька порцій і для морозилки.
Багато хто не хоче морочити собі голову приготуванням складних страв. Саме тому є рецепт ідеальних котлет лише з двох інгредієнтів.