Смачні як у дитинстві: як приготувати рибні котлети, щоб вийшли як у бабусі

Такі котлетки соковиті всередині та хрусткі зовні

Домашні котлети – це завжди смачно та корисно. Якщо м’ясні котлети ми готуємо постійно, то рибні часто обходимо стороною. І дуже дарма, адже вони не вимагають від нас якихось певних навичок, але дуже корисні та дієтичні.

Саме такі котлетки ми зараз і готуватимемо. "Бабусині рецепти" рекомендують їсти їх із салатом зі свіжих овочів або розсипчастим рисом з олією. Тому готуємо та пробуємо.

Як приготувати рибні котлети

Інгредієнти:

філе білої риби – 500 г;

панірувальні сухарі – 6 ст. л.;

яйце – 1 шт.;

цибуля – 1 шт.;

хмелі-сунелі – 1 ч. л.

соняшникова олія, сіль, чорний перець мелений — за смаком.

Покрокова інструкція:

Рибу добре промийте, очистіть від плавників, луски та кісток. Пропустіть філе через м’ясорубку або подрібніть у блендері. Цибулю очистіть, поріжте на 4 частини та відправте за рибою в м’ясорубку. У отриманий фарш додайте яйце та улюблені спеції. Посоліть, поперчіть. Все перемішайте. Сформуйте котлети середньої величини і обваляйте в панірувальних сухарях (рисовому борошні). Пергаментом застелить сковороду, налийте в неї 1 ст. л. олії. У розігріту сковороду викладіть котлети та обсмажуйте до рум’яної скоринки з обох боків. Перший бік жарті з відкритою кришкою, другу — із закритою.

Котлети добре переносять заморожування. Тому якщо ви любителі напівфабрикатів, можна одразу зробити кілька порцій і для морозилки.

Багато хто не хоче морочити собі голову приготуванням складних страв. Саме тому є рецепт ідеальних котлет лише з двох інгредієнтів.