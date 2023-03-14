Зробити лимонад, збити вершки та заварити чай: який простий предмет допоможе з цим впоратися

Френч-прес — це не тільки про чай і каву, а й про інші, не менш корисні речі

Повернутись додому, заварити чашечку смачного чаю з улюбленим печивом — що може бути краще? Напевно, жоден любитель чаю чи кавоман не уявляє життя без френч-пресу — посуду для заварювання будь-яких напоїв.

Однак цей предмет може бути корисним і в іншому. Ukr.Media ділиться лайфаками використання цього пристрою.

Основні способи використання френч-пресу

Збиваємо вершки . Для цього наповнюємо колбу вершками приблизно на чверть. Додаємо пару солових ложок сухих вершків, кілька хвилин рухаємо поршнем вгору-вниз. Заварюємо каву і додаємо вершки. Готуємо коктейль . Необхідні для нього інгредієнти додаємо до колби. Щоб їх перемішати, опускаємо та піднімаємо поршень. Коктейль готовий, а ви тепер справжній бармен. Робимо лимонад . Для цього фрукти чи овочі поміщаємо у френч-прес, заливаємо водою, опускаємо поршень і ставимо чайник у холодильник. Вранці насолоджуємось свіжим лимонадом. Ароматична олія своїми руками. На дно френч-пресу опускаємо трави, сушені квіти, спеції. Заливаємо олією, опускаємо поршень і даємо настоятися. Іноді опускаємо сильніший поршень, щоб трави дали більше аромату. Коли результат вам сподобається, ще раз натисніть на поршень і перелийте ароматне саморобне масло в скляну ємність. Зберігайте її в прохолодному місці далеко від сонячних променів. Промиваємо крупи. За допомогою френч-пресу це робити зручно, оскільки його головне завдання – відокремлювати дрібні частинки від рідини. Засипте крупу в колбу, налийте достатню кількість рідини, злегка перемішайте ложкою, потім опустіть поршень і злийте воду.

Якщо ж ви заварюєте у френч-прес кави, то не поспішайте викидати каву. Їй можна знайти дуже корисне застосування.