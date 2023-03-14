Згущене молоко виходить краще магазинного: простий рецепт з чотирьох інгредієнтів
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Таке згущене молоко будуть їсти швидко і великими ложками
Згущене молоко — насолода родом з дитинства. Можливо, це і не найкорисніший продукт, проте один із найсмачніших. Багатьом здається, що приготувати власноруч її дуже складно. Ми вже вміємо готувати солону карамель, зробимо і згущене молоко.
Український шеф-кухар Євген Клопотенко стверджує, що приготувати її можна лише за півгодини. Ну що ж, беремо необхідні складові та готуємо.
Як приготувати згущене молоко вдома
Інгредієнти:
- 300 мл молока;
- 300 г цукру;
- 30 г вершкового масла;
- 10 г ванільного цукру.
Спосіб приготування:
- У невеликому сотейнику змішайте цукор, молоко, ванільний цукор та вершкове масло. Поставте сотейник на середній вогонь.
- Варіть молоко, періодично помішуючи протягом 20 хвилин. Дайте суміші охолонути до кімнатної температури.
Якщо хочете отримати густішу консистенцію, потрібно поставити молоко в холодильник на ніч. Надалі зберігати його потрібно також у холодильнику.
Багато хто любить зі згущеним молоком саме млинці. Зробити млинці тонкими та смачними можна завдяки одному інгредієнту.