Згущене молоко виходить краще магазинного: простий рецепт з чотирьох інгредієнтів

Таке згущене молоко будуть їсти швидко і великими ложками

Згущене молоко — насолода родом з дитинства. Можливо, це і не найкорисніший продукт, проте один із найсмачніших. Багатьом здається, що приготувати власноруч її дуже складно. Ми вже вміємо готувати солону карамель, зробимо і згущене молоко.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко стверджує, що приготувати її можна лише за півгодини. Ну що ж, беремо необхідні складові та готуємо.

Як приготувати згущене молоко вдома

Інгредієнти:

300 мл молока;

300 г цукру;

30 г вершкового масла;

10 г ванільного цукру.

Спосіб приготування:

У невеликому сотейнику змішайте цукор, молоко, ванільний цукор та вершкове масло. Поставте сотейник на середній вогонь. Варіть молоко, періодично помішуючи протягом 20 хвилин. Дайте суміші охолонути до кімнатної температури.

Якщо хочете отримати густішу консистенцію, потрібно поставити молоко в холодильник на ніч. Надалі зберігати його потрібно також у холодильнику.

Багато хто любить зі згущеним молоком саме млинці. Зробити млинці тонкими та смачними можна завдяки одному інгредієнту.