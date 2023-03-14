Для "пробудження" корисних речовин: названо секрет правильного вживання горіхів

Якщо ви будете їсти горіхи таким чином, ви отримаєте максимум користі

Горіхи – продукт неймовірно смачний та корисний. Ми вже знаємо простий спосіб, як очистити волоські горіхи голими руками. Здавалося б, бери та їж.

Однак горіхи перед вживанням потрібно ще замочити у воді. Marafit_mara в Instagram стверджує, що таким чином продукт краще засвоюватиметься і принесе більше користі організму.

Користь від замочування горіхів

Знижується рівень фітинової кислоти. Велика кількість цієї речовини в організмі шкідлива – через це гірше засвоюються кальцій, цинк та залізо. Завдяки замочування у горіхах починається процес ферментації. Продукт краще засвоюється та перетравлюється. У "замочених" горіхах корисні речовини "прокидаються". У сухих вони "сплять" — саме це забезпечує довге зберігання продукту. Завдяки замочуванням покращується їх смак.

Термін замочування горіхів:

волоські та лісові горіхи – 8 годин;

мигдаль – 12 годин;

горіхи макадамії – 4 години;

кедрові горіхи – 8 годин;

фундук – 8 годин;

кеш’ю – 6 годин.

Горіхи настільки популярний продукт, що існує навіть схоже печиво. "Телеграф" вже ділився рецептом найсмачніших "Горішків" зі згущеним молоком.