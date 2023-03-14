Справжня сметана чи "пальма": як визначити натуральність продукту

Після перевірки ви будете впевнені у вибраній молочці

Проблема підробки їжі стоїть дуже гостро. Покупець може не здогадуватися, що він бере продукт із замінником молочного жиру. Виробники не поспішають ділитися такою інформацією на упаковці. І якщо сир від "пальми" ми вже вміємо відрізняти, то сметану від підробки тільки вчитимемося.

Існує кілька способів визначити, чи є у складі сметани замінник молочного жиру. Як це зробити, розповідає Ukr.Media.

Як визначити пальмову олію у складі сметани

Способи:

На смак. Якщо відчувається неприємна жирна плівка, то в сметані є олія. Залишити сметану за кімнатної температури на п’ять-сім годин. Якщо за цей час запах і консистенція продукту не зміняться, а поверхня покриється жовтуватою кіркою – рослинний жир є.

Чи можна їсти "рослинну" сметану

Жир у справжній сметані добре засвоюється організмом, оскільки температура його плавлення менше 33 градусів. Пальмова олія стає рідкою лише при 39-43 градусах. Це означає, що вона частково відкладається у травній системі та в судинах.

Зрідка вживати сметану з рослинним жиром можна, але не щодня. Рослинна олія в сметані далеко не корисна і відмовитися від такого продукту потрібно якнайшвидше.

Так що сметану для смачних солодких млинців на дріжджах вибираємо обережно. Інакше ми можемо нашкодити собі.