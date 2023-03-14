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Такого ви ще не їли: рецепт справжнього українського сендвіча з незвичайним інгредієнтом

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Напрочуд легкий, але вишуканий бутерброд
Напрочуд легкий, але вишуканий бутерброд. Фото klopotenko.com

Цим простим перекусом ви точно здивуєте своїх близьких

Сніданок — базовий прийом їжі. Хтось з ранку любить пишний омлет, а комусь до душі снідати запеченою в мікрохвильовій печі вівсянкою.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує дуже незвичайний сніданок з українською душею — бутерброд з маринованим буряком. Їх можна робити на сніданок або на перекус, брати в дорогу і на роботу.

Як приготувати сендвіч з маринованим буряком

Складові

Для сендвіча:

  • 1 середній буряк;
  • 4 шматочки житнього чи гречаного хліба;
  • 4 шматочки свиної грудинки;
  • 4 шматочки сиру;
  • 1,5 ст. л. гірчиці у зернах.

Для маринаду:

  • 2 ст. л. винного чи яблучного оцту (6%);
  • 1 зубчик часнику;
  • 100 мл. води.

Як приготувати:

  1. Буряк зваріть або запечіть, залиште охолонути. Після цього очистіть від шкірки, наріжте і перекладіть в миску для маринування.
  2. Додайте до буряка оцет, видавіть 1 зубчик часнику та влийте воду. Залишіть на 30-40 хвилин.
  3. На сухій сковороді обсмажте з обох боків хліб, змастіть гірчицею.
  4. На кожен шматочок хліба викладіть: складений удвічі шматочок сиру, 2-3 шматочки буряка, грудинку, посипте кмином.
  5. Покладіть один великий бутерброд на інший і насолоджуйтесь смаком.

На зміну такому незвичайному рецепту можна приготувати французький сендвіч крок-мадам. Рецепт виручить, якщо часу на приготування дуже мало.

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#Рецепт #Сендвіч #Готуємо вдома