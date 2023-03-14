Такого ви ще не їли: рецепт справжнього українського сендвіча з незвичайним інгредієнтом
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Цим простим перекусом ви точно здивуєте своїх близьких
Сніданок — базовий прийом їжі. Хтось з ранку любить пишний омлет, а комусь до душі снідати запеченою в мікрохвильовій печі вівсянкою.
Український шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує дуже незвичайний сніданок з українською душею — бутерброд з маринованим буряком. Їх можна робити на сніданок або на перекус, брати в дорогу і на роботу.
Як приготувати сендвіч з маринованим буряком
Складові
Для сендвіча:
- 1 середній буряк;
- 4 шматочки житнього чи гречаного хліба;
- 4 шматочки свиної грудинки;
- 4 шматочки сиру;
- 1,5 ст. л. гірчиці у зернах.
Для маринаду:
- 2 ст. л. винного чи яблучного оцту (6%);
- 1 зубчик часнику;
- 100 мл. води.
Як приготувати:
- Буряк зваріть або запечіть, залиште охолонути. Після цього очистіть від шкірки, наріжте і перекладіть в миску для маринування.
- Додайте до буряка оцет, видавіть 1 зубчик часнику та влийте воду. Залишіть на 30-40 хвилин.
- На сухій сковороді обсмажте з обох боків хліб, змастіть гірчицею.
- На кожен шматочок хліба викладіть: складений удвічі шматочок сиру, 2-3 шматочки буряка, грудинку, посипте кмином.
- Покладіть один великий бутерброд на інший і насолоджуйтесь смаком.
На зміну такому незвичайному рецепту можна приготувати французький сендвіч крок-мадам. Рецепт виручить, якщо часу на приготування дуже мало.