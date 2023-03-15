Смачно, як у бабусі: рецепт приголомшливої картопляно-м’ясної запіканки
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Усього кілька простих інгредієнтів, а результат – пальчики оближеш
Давайте закриймо очі та згадаємо дитинство. Відчуваєте аромат улюблених бабусиних котлет ? А домашніх сирників із манкою?
Такі незабутні апетитні запахи! Пропонуємо згадати ще одну страву родом із дитинства — картопляно-м’ясну запіканку. Її рецепт ми знайшли на сайті "Бабусині рецепти"
Як приготувати картопляно-м’ясну запіканку
Інгредієнти:
- 1, 5 кг картоплі;
- 80 гр вершкового масла;
- 400 г фаршу;
- 1 ч. л. солі;
- 1 шт. цибулі;
- 150 г капусти.
Спосіб приготування:
- Картоплю очищаємо. Частину нарізаємо тонкими смужками, другу частину подрібнюємо на великих зубчиках терки.
- З натертої картоплі забираємо зайву рідину, перекладаємо половину в змащену олією форму для випічки. Утрамбовуємо картопляну масу по дну та стінкам форми, солимо.
- Дрібно шаткуємо капусту, нарізаємо невеликими кубиками цибулю. З’єднуємо капусту та цибулю з картопляними смужками та фаршем.
- У форму для випікання на картопляну масу викладаємо суміш фаршу та овочів.
- Кладемо вершкове масло і ставимо запіканку в духовку. Готуємо страву при 200 градусах близько 20 хвилин.
Продовжити ностальгувати за дитинством пропонуємо з тертим пирогом за бабусиним рецептом. Його приємна кислинка, солодкий корж, хрумка крихта вище всяких похвал.