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Смачно, як у бабусі: рецепт приголомшливої картопляно-м’ясної запіканки

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ця страва завжди захоплювала нас
Ця страва завжди захоплювала нас

Усього кілька простих інгредієнтів, а результат – пальчики оближеш

Давайте закриймо очі та згадаємо дитинство. Відчуваєте аромат улюблених бабусиних котлет ? А домашніх сирників із манкою?

Такі незабутні апетитні запахи! Пропонуємо згадати ще одну страву родом із дитинства — картопляно-м’ясну запіканку. Її рецепт ми знайшли на сайті "Бабусині рецепти"

Як приготувати картопляно-м’ясну запіканку

Інгредієнти:

  • 1, 5 кг картоплі;
  • 80 гр вершкового масла;
  • 400 г фаршу;
  • 1 ч. л. солі;
  • 1 шт. цибулі;
  • 150 г капусти.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю очищаємо. Частину нарізаємо тонкими смужками, другу частину подрібнюємо на великих зубчиках терки.
  2. З натертої картоплі забираємо зайву рідину, перекладаємо половину в змащену олією форму для випічки. Утрамбовуємо картопляну масу по дну та стінкам форми, солимо.
  3. Дрібно шаткуємо капусту, нарізаємо невеликими кубиками цибулю. З’єднуємо капусту та цибулю з картопляними смужками та фаршем.
  4. У форму для випікання на картопляну масу викладаємо суміш фаршу та овочів.
  5. Кладемо вершкове масло і ставимо запіканку в духовку. Готуємо страву при 200 градусах близько 20 хвилин.

Продовжити ностальгувати за дитинством пропонуємо з тертим пирогом за бабусиним рецептом. Його приємна кислинка, солодкий корж, хрумка крихта вище всяких похвал.

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#Рецепт #Домашній рецепт #Готуємо вдома