Смачно, як у бабусі: рецепт приголомшливої картопляно-м’ясної запіканки

Усього кілька простих інгредієнтів, а результат – пальчики оближеш

Давайте закриймо очі та згадаємо дитинство. Відчуваєте аромат улюблених бабусиних котлет ? А домашніх сирників із манкою?

Такі незабутні апетитні запахи! Пропонуємо згадати ще одну страву родом із дитинства — картопляно-м’ясну запіканку. Її рецепт ми знайшли на сайті "Бабусині рецепти"

Як приготувати картопляно-м’ясну запіканку

Інгредієнти:

1, 5 кг картоплі;

80 гр вершкового масла;

400 г фаршу;

1 ч. л. солі;

1 шт. цибулі;

150 г капусти.

Спосіб приготування:

Картоплю очищаємо. Частину нарізаємо тонкими смужками, другу частину подрібнюємо на великих зубчиках терки. З натертої картоплі забираємо зайву рідину, перекладаємо половину в змащену олією форму для випічки. Утрамбовуємо картопляну масу по дну та стінкам форми, солимо. Дрібно шаткуємо капусту, нарізаємо невеликими кубиками цибулю. З’єднуємо капусту та цибулю з картопляними смужками та фаршем. У форму для випікання на картопляну масу викладаємо суміш фаршу та овочів. Кладемо вершкове масло і ставимо запіканку в духовку. Готуємо страву при 200 градусах близько 20 хвилин.

Продовжити ностальгувати за дитинством пропонуємо з тертим пирогом за бабусиним рецептом. Його приємна кислинка, солодкий корж, хрумка крихта вище всяких похвал.