Краще, ніж в елітних ресторанах Японії: загадковий інгредієнт при варінні рису додасть йому азіатської пікантності
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Чудовий смак та чайні нотки – перед таким гарніром ніхто не встоїть
Рис – основа багатьох страв. У ньому багато вітамінів та мікроелементів, так необхідних нашому організму. До того ж крупа чудово поєднується з м’ясом, рибою та грибами. Правильно приготовлений розсипчастий рис швидко насичує і подобається всім.
Однак готувати його можна не лише за класичним рецептом, пише Ukr.Media. Щоб надати гарніру легкий трав’янистий відтінок та вишуканий аромат, він вариться у зеленому чаї.
Як зварити рис у зеленому чаї
Інгредієнти:
200 г рису;
1 ст. л. зеленого чаю (можна чай із жасмином);
2 ст. л. кунжуту;
спеції на смак.
Спосіб приготування
- Відварити рис із спеціями до повної готовності.
- Заварити чай у 250 мл окропу.
- Міцний чай додають у рис і томлять на невеликому вогні до випаровування рідини. Рис повинен набрякнути за цей час. Вогонь вимикається. До рису додається кунжут і все ретельно перемішується.
Приготовлений у такий спосіб рис можна подавати з тофу або зеленим горошком.
Рис використовується не тільки як гарнір до м'ясних страв. З ним можна також приготувати салат із рисом на зиму.