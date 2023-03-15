Краще, ніж в елітних ресторанах Японії: загадковий інгредієнт при варінні рису додасть йому азіатської пікантності

Чудовий смак та чайні нотки – перед таким гарніром ніхто не встоїть

Рис – основа багатьох страв. У ньому багато вітамінів та мікроелементів, так необхідних нашому організму. До того ж крупа чудово поєднується з м’ясом, рибою та грибами. Правильно приготовлений розсипчастий рис швидко насичує і подобається всім.

Однак готувати його можна не лише за класичним рецептом, пише Ukr.Media. Щоб надати гарніру легкий трав’янистий відтінок та вишуканий аромат, він вариться у зеленому чаї.

Як зварити рис у зеленому чаї

Інгредієнти:

200 г рису;

1 ст. л. зеленого чаю (можна чай із жасмином);

2 ст. л. кунжуту;

спеції на смак.

Спосіб приготування

Відварити рис із спеціями до повної готовності. Заварити чай у 250 мл окропу. Міцний чай додають у рис і томлять на невеликому вогні до випаровування рідини. Рис повинен набрякнути за цей час. Вогонь вимикається. До рису додається кунжут і все ретельно перемішується.

Приготовлений у такий спосіб рис можна подавати з тофу або зеленим горошком.

Рис використовується не тільки як гарнір до м'ясних страв. З ним можна також приготувати салат із рисом на зиму.