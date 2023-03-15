Краще, ніж у всіх пекарнях міста: секрет приготування хліба без хлібопічки.
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Все, що потрібно для випічки, є під рукою у кожної господині
Ах, ці чарівні аромати свіжоспеченого хліба! Ці запахи так і ваблять у пекарню. І ми йдемо, купуємо і несемо додому випічку, забуваючи, що м’який і хрумкий хліб можна приготувати і вдома.
Однак у багатьох рецептах існує пункт про хлібопічку. Поділимося з вами рецептом приготування хліба у рукаві для запікання. Цей секрет ми підглянули на Рixelinform.
Як спекти хліб у рукаві для запікання
Для цього потрібно:
- 420 гр борошна;
- 280 мл води;
- 7 гр сухих дріжджів
- 2 ст. л. олії;
- 1 ч. л. цукру;
- 1 ч. л. солі.
Спосіб приготування:
- У теплій кип’яченій воді розводимо дріжджі та цукор.
- Окремо просіюємо борошно і змішуємо із сіллю. Потім до цієї миски додаємо дріжджову суміш і вимішуємо тісто.
- Поступово додаємо олію. Коли тісто перестане липнути, накриваємо рушником і даємо годину полежати у теплі.
- Надаємо майбутньому хлібу форму та поміщаємо в рукав для запікання. Зав’язуємо рукав із двох сторін і прибираємо в розігріту до 200 градусів духовку.
- Випікаємо хліб протягом 50 хвилин.
До речі, хліб можна їсти не лише як самостійний продукт. Його можна використовувати для приготування сендвіча з маринованим буряком.