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Краще, ніж у всіх пекарнях міста: секрет приготування хліба без хлібопічки.

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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З таким рецептом ви забудете дорогу до найближчого магазину
З таким рецептом ви забудете дорогу до найближчого магазину. Фото pinterest.com

Все, що потрібно для випічки, є під рукою у кожної господині

Ах, ці чарівні аромати свіжоспеченого хліба! Ці запахи так і ваблять у пекарню. І ми йдемо, купуємо і несемо додому випічку, забуваючи, що м’який і хрумкий хліб можна приготувати і вдома.

Однак у багатьох рецептах існує пункт про хлібопічку. Поділимося з вами рецептом приготування хліба у рукаві для запікання. Цей секрет ми підглянули на Рixelinform.

Як спекти хліб у рукаві для запікання

Для цього потрібно:

  • 420 гр борошна;
  • 280 мл води;
  • 7 гр сухих дріжджів
  • 2 ст. л. олії;
  • 1 ч. л. цукру;
  • 1 ч. л. солі.

Спосіб приготування:

  1. У теплій кип’яченій воді розводимо дріжджі та цукор.
  2. Окремо просіюємо борошно і змішуємо із сіллю. Потім до цієї миски додаємо дріжджову суміш і вимішуємо тісто.
  3. Поступово додаємо олію. Коли тісто перестане липнути, накриваємо рушником і даємо годину полежати у теплі.
  4. Надаємо майбутньому хлібу форму та поміщаємо в рукав для запікання. Зав’язуємо рукав із двох сторін і прибираємо в розігріту до 200 градусів духовку.
  5. Випікаємо хліб протягом 50 хвилин.

До речі, хліб можна їсти не лише як самостійний продукт. Його можна використовувати для приготування сендвіча з маринованим буряком.

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#Рецепт #Хліб #Готуємо вдома