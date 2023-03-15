Чим замінити курячу грудку: топ-5 крутих варіантів

Ці продукти допоможуть вам не тільки урізноманітнити меню, але й заощадити гроші

Біле м’ясо – неймовірно смачний та корисний продукт. Скільки страв можна приготувати, скільки всього вигадати! Але в зв`язку з постійними змінами цін на м'ясо, доводиться замислюватися, що купити замість нього.

Чи можна знайти дешевші продукти, щоб у раціоні вистачало білка? Ukr.Media каже, що так – ми зможемо це зробити!

Чим замінити курячу грудку

Крила індички

Вони масивніші, містять багато м’якоті, але коштують дешевше грудки й навіть курячих стегенець. Це непоганий варіант для тих, хто віддає перевагу дієтичному м’ясу, оскільки в бульйоні зовсім небагато калорій. А перед смаженням або запіканням крила індички краще маринувати.

Курячі стегна

Вони містять багато м’якоті та мало хрящів. Саме тому купувати їх вигідніше, ніж стегенця: ви купуєте більше м’яса і менше кісток.

Яловичий гуляш

Нарізані шматочки за якістю зазвичай не гірші від цільного шматка, а ціна на них набагато приємніша. Гуляш можна використовувати й на фарш, і приготування різних страв.

Саморобний фарш

Беріть для нього найдешевші види м’яса. М’якість шматочка тут не має значення. На думку знаменитих шеф-кухарів, найсмачніші та соковитіші котлети виходять саме з недорогих шматків м’яса. Навіщо переплачувати?

Ну і, звичайно, субпродукти

Ковбасу можна замінити на ніжні свинячі язики — вони вважаються делікатесом, а коштують зовсім невеликих грошей. З набору курячих субпродуктів можна зварити наваристий бульйон. А тушковані серця в томатному соусі або сметані, печінка по-венеціанськи – це дуже смачно!

Але не поспішайте набирати м’ясо по знижці та забивати їм морозилку. У замороженому вигляді воно втрачає свою структуру. Краще купувати свіжий шматочок одразу перед приготуванням.

А якщо у вас цілісний шматок м’яса і нічим його відбити, не засмучуйтеся. Ми підготували кілька варіантів, як відбити м’ясо без молотка.