Не гірше ресторанного: лише один продукт змінить смак домашнього крем-супу

У суп можна додати ваші улюблені продукти — від крабових паличок до сухариків.

Перших страв багато. Можна приготувати і смачний суп із фрикадельками, і улюблену страву Тараса Шевченка — одеський борщ із карасями. Здавалося б, чим можна здивувати такого вибагливого гурмана?

"Телеграф" пропонує скуштувати кукурудзяний крем-суп за рецептом Smak.ua. Солодкуватий на смак, ніжно-жовтого кольору — ось такою буде ваша перша страва. У поєднанні із солонуватим беконом або хрусткими сухариками вона точно увійде в топ вашого меню.

Як приготувати кукурудзяний крем-суп

Інгредієнти:

340 гр кукурудзи;

1 цибулина;

1 морква;

1 картопля;

0,5 л води;

50 мл. вершків;

1 ч. л. цукру.

Спосіб приготування:

Обсмажте цибулю з морквою, додайте дрібно нарізану картоплю. Залийте все водою і тушкуйте до готовності. Покладіть кукурудзу та вершки, подрібніть все у блендері.

Як і з чим подавати

При подачі в суп додаємо курку, крабове м’ясо, бекон, сухарики. Прикрасити його можна кунжутом та бальзамічним оцтом.

Звичайно ж, коли відключають електрику, питання зберігання смачного супу стоїть гостро. Ми вже ділилися лайфхаками, як зберігати першу страву без холодильника.