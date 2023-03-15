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Гості зметуть зі столу за секунду: кілька інгредієнтів перетворять звичайну цвітну капусту на першокласну вечерю

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ось так звичайний овоч перетворюється на смачну страву
Ось так звичайний овоч перетворюється на смачну страву. Фото pinterest.com

Найголовніше — часу на готування піде зовсім небагато

Цвітна капуста – дуже корисний овоч. Готується вона елементарно і з легкістю може замінити салати, які міцно увійшли до вашого життя.

Рецептів приготування цвітної капусти – неймовірна безліч. Сьогодні ми зробимо її в сирному паніруванні — готується овоч просто, а виходить хрустким, але дуже соковитим усередині.

Як приготувати цвітну капусту |

Інгредієнти:

  • цвітна капуста — 1 шт.;
  • панірувальні сухарі — 100 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • пармезан або будь-який інший твердий сир – 100 г;
  • сушений часник, спеції, сіль на смак.

Спосіб приготування:

  1. Капусту промити і поділити на суцвіття. Відварити у підсоленій воді протягом 3-4 хвилин.
  2. У сухарі додати спеції та тертий сир. Яйця збити з|із| додаванням щіпки солі.
  3. Охолоджену капусту обмокнути спочатку в яйцях, а потім у сухарях. Перекласти на лист. І запікати при 190-200 градусах до золотистої скоринки.

Подавати капусту можна з соусом зі сметани, часнику, кропу з додаванням невеликої кількості солі та перцю.

А ось вибрати справжню сметану для соусу важко. Але ми вже розповідали про способи, як відрізнити пальму від натурального продукту.

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#Рецепт #Кольорова капуста #Готуємо вдома