Гості зметуть зі столу за секунду: кілька інгредієнтів перетворять звичайну цвітну капусту на першокласну вечерю
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Найголовніше — часу на готування піде зовсім небагато
Цвітна капуста – дуже корисний овоч. Готується вона елементарно і з легкістю може замінити салати, які міцно увійшли до вашого життя.
Рецептів приготування цвітної капусти – неймовірна безліч. Сьогодні ми зробимо її в сирному паніруванні — готується овоч просто, а виходить хрустким, але дуже соковитим усередині.
Як приготувати цвітну капусту |
Інгредієнти:
- цвітна капуста — 1 шт.;
- панірувальні сухарі — 100 г;
- яйця — 2 шт.;
- пармезан або будь-який інший твердий сир – 100 г;
- сушений часник, спеції, сіль на смак.
Спосіб приготування:
- Капусту промити і поділити на суцвіття. Відварити у підсоленій воді протягом 3-4 хвилин.
- У сухарі додати спеції та тертий сир. Яйця збити з|із| додаванням щіпки солі.
- Охолоджену капусту обмокнути спочатку в яйцях, а потім у сухарях. Перекласти на лист. І запікати при 190-200 градусах до золотистої скоринки.
Подавати капусту можна з соусом зі сметани, часнику, кропу з додаванням невеликої кількості солі та перцю.
А ось вибрати справжню сметану для соусу важко. Але ми вже розповідали про способи, як відрізнити пальму від натурального продукту.