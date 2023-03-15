Гості зметуть зі столу за секунду: кілька інгредієнтів перетворять звичайну цвітну капусту на першокласну вечерю

Найголовніше — часу на готування піде зовсім небагато

Цвітна капуста – дуже корисний овоч. Готується вона елементарно і з легкістю може замінити салати, які міцно увійшли до вашого життя.

Рецептів приготування цвітної капусти – неймовірна безліч. Сьогодні ми зробимо її в сирному паніруванні — готується овоч просто, а виходить хрустким, але дуже соковитим усередині.

Як приготувати цвітну капусту |

Інгредієнти:

цвітна капуста — 1 шт.;

панірувальні сухарі — 100 г;

яйця — 2 шт.;

пармезан або будь-який інший твердий сир – 100 г;

сушений часник, спеції, сіль на смак.

Спосіб приготування:

Капусту промити і поділити на суцвіття. Відварити у підсоленій воді протягом 3-4 хвилин. У сухарі додати спеції та тертий сир. Яйця збити з|із| додаванням щіпки солі. Охолоджену капусту обмокнути спочатку в яйцях, а потім у сухарях. Перекласти на лист. І запікати при 190-200 градусах до золотистої скоринки.

Подавати капусту можна з соусом зі сметани, часнику, кропу з додаванням невеликої кількості солі та перцю.

А ось вибрати справжню сметану для соусу важко. Але ми вже розповідали про способи, як відрізнити пальму від натурального продукту.