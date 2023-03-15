Якщо терміново захотілося їсти: чотири способи швидкого розморожування м’яса

Варто пам’ятати, що не можна розморожувати продукт у гарячій воді

Ох, цей запах запечених курячих стегенець! Так і манить, пробуджуэ апетит. А апетит — підступне відчуття, чи не так?

У вас були ситуації, коли не можеш утримати почуття голоду? Тільки заглядаєш у холодильник, а там нічого немає. Ох, доведеться діставати щось із морозилки. А ось як швидко розморозити м’ясо, ділиться Smak.

Як швидко розморозити м’ясо

Способи:

Швидко та без втрати смакових властивостей м’яса допоможе розморозити мультиварка. Вибираєте режим "пар", поміщаєте шматок на насадку для пароварки та чекаєте 6-7 хвилин. Духовка. Тут необхідно бути обережним і встановити температуру не вище 30 градусів. А якщо ні, то м’ясо запечеться зверху, а всередині залишиться сирим. Тут простіше власникам сучасних духовок – у них є функція розморожування. М’ясо можна розморозити і у холодильній камері. Це найтриваліший, але найбезпечніший спосіб, він дозволяє уникнути розмноження бактерій. Та й страви виходять соковитішими. У холодній воді невеликий шматок м’яса можна розморозити за 1-2 години, а великий – за 3-4 години.

Важливе правило

Не намагайтеся розморозити м’ясо гарячою водою та не залишайте м’ясо в кімнатній температурі. Річ у тім, що при термічній обробці (понад 35ºC) у верхніх шарах м’яса відбувається денатурація білка і починається процес приготування продукту. Тому розморожуємо м’ясо правильно — у вакуумній упаковці та нульовій зоні холодильника.