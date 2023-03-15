Як у кав’ярнях Парижу: рецепт сирних круасанів без шкоди для фігури
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Пробуємо, насолоджуємось і не товстішаємо
Не так давно ми готували піцу на сковороді і уявляли, що гуляємо Венецією. Сьогодні пропонуємо "відправитися" до Франції та спекти круасани.
У французьких фільмах жінки завжди стрункі, проте всі ми знаємо, що вони люблять випічку: круасани, багети, еклери, макарони. Як їм виходить їсти і залишатися такими ж мініатюрними? Можливо, вони просто їдять сирні круасани за рецептом Shuba ? Спробуємо!
Як приготувати круасани?
Інгредієнти на 10 порцій:
- 110 г сиру;
- 50 г м’якого вершкового масла;
- 100 г борошна;
- 2 ч. л. ванільного цукру;
- 2 ст. л. цукру;
- 1 ч. л. кориці;
- розпушувач.
Як приготувати:
- Розм’якшене масло розітріть із сиром в однорідну масу. Додайте просіяне борошно та розпушувач, замісіть м’яке тісто.
- Поверніть у шар і оберніть харчовою плівкою, приберіть у холодильник на 30 хвилин. Через вказаний час дістаньте, розкотіть у коло близько 5 мм завтовшки.
- Розріжте на 10 частинок, кожну присипте цукром, а потім згорніть у круасани з більшої сторони до центру, притисніть куточок і обваляйте круасан в цукрі з корицею.
- Застеліть деко пергаментом і викладіть круасани. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 15-20 хвилин.
Якщо прилипає тісто під час його розкочування, то нічого страшного. "Телеграф" підготував лайфхаки, як це зробити легко.