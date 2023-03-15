Неймовірний напій для всієї родини: несподівані рецепти "звичайного" какао

За допомогою всього кількох інгредієнтів він перетвориться на смачний десерт

Какао – смачний та корисний напій. Він бадьорить вранці не гірше за каву, покращує настрій і тонізує.

Порадуймо себе та своїх близьких смачним какао за рецептом Smak. Але для початку потрібно навчиться його правильно готувати.

Як правильно варити какао

Напій має специфічний гіркуватий присмак, який деяким людям може не подобатися. Щоб усунути зайву гіркоту, можна додавати в какао цукор, мед або сироп фруктози. Купуйте тільки той какао-порошок без сторонніх добавок та наповнювачів. Уникайте какао з позначкою "швидкорозчинний" — з нього не вийде повноцінний і смачний напій. Щоб приготувати какао без грудочок, додавати порошок потрібно лише у теплу воду чи молоко, а при приготуванні постійно помішувати.

Рецепти приготування какао

Королівське какао з морозивом

Інгредієнти:

2 ч. л. какао;

2 ч. л. цукру;

3 ст. л. збитих вершків;

1 ст. молока;

1 кулька морозива.

Спосіб приготування:

Змішати какао із цукром. Нагріти молоко, трохи налити в цукрову суміш та розмішати до повного розчинення. Отриману густу пасту акуратно вилити в молоко і прогріти, постійно помішуючи. Зняти какао з вогню і збити віночком або виделкою. Перелити какао в келих, покласти в нього кульку морозива та прикрасити збитими вершками.

Пряне какао з маршмелоу (3 порції)

Інгредієнти:

600 мл молока;

6 ч. л. какао;

3 ч. л. цукру;

6 жмень машмелоу міні;

3 щіпки меленої кориці.

Спосіб приготування:

Какао та цукор перемішуємо в кухлі. Молоко доводимо до кипіння, виливаємо до цукру та какао. Зверху посипаємо корицею та викладаємо машмелоу.

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