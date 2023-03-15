Неймовірний напій для всієї родини: несподівані рецепти "звичайного" какао
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За допомогою всього кількох інгредієнтів він перетвориться на смачний десерт
Какао – смачний та корисний напій. Він бадьорить вранці не гірше за каву, покращує настрій і тонізує.
Порадуймо себе та своїх близьких смачним какао за рецептом Smak. Але для початку потрібно навчиться його правильно готувати.
Як правильно варити какао
- Напій має специфічний гіркуватий присмак, який деяким людям може не подобатися. Щоб усунути зайву гіркоту, можна додавати в какао цукор, мед або сироп фруктози.
- Купуйте тільки той какао-порошок без сторонніх добавок та наповнювачів. Уникайте какао з позначкою "швидкорозчинний" — з нього не вийде повноцінний і смачний напій.
- Щоб приготувати какао без грудочок, додавати порошок потрібно лише у теплу воду чи молоко, а при приготуванні постійно помішувати.
Рецепти приготування какао
Королівське какао з морозивом
Інгредієнти:
- 2 ч. л. какао;
- 2 ч. л. цукру;
- 3 ст. л. збитих вершків;
- 1 ст. молока;
- 1 кулька морозива.
Спосіб приготування:
- Змішати какао із цукром.
- Нагріти молоко, трохи налити в цукрову суміш та розмішати до повного розчинення.
- Отриману густу пасту акуратно вилити в молоко і прогріти, постійно помішуючи.
- Зняти какао з вогню і збити віночком або виделкою.
- Перелити какао в келих, покласти в нього кульку морозива та прикрасити збитими вершками.
Пряне какао з маршмелоу (3 порції)
Інгредієнти:
- 600 мл молока;
- 6 ч. л. какао;
- 3 ч. л. цукру;
- 6 жмень машмелоу міні;
- 3 щіпки меленої кориці.
Спосіб приготування:
- Какао та цукор перемішуємо в кухлі.
- Молоко доводимо до кипіння, виливаємо до цукру та какао.
- Зверху посипаємо корицею та викладаємо машмелоу.
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