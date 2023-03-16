Шикарні конвертики з лаваша за 10 хвилин: рецепт швидкого та ситного сніданку

Їжа для тих, хто не любить вранці довго стояти біля плити

Вранці не дуже хочеться морочитися над складними стравами. Швидкість приготування та ситість – напевно такі вимоги у більшості до ранкового прийому їжі. Тому пишний омлет чи традиційна вівсянка – найпопулярніші сніданки.

Щоб урізноманітнити меню після пробудження, пропонуємо хрусткий конвертик із лаваша із сиром. Smak розповідає, що його ще можна приготувати як перекус або закуску на святковий стіл. Ну що ж, перевіримо.

Як приготувати конвертик із лавашу з сиром.

Інгредієнти:

лаваш — 2 листи;

кріп — 1 пучок;

сулугуні — 400 г;

майонез — 2 ст.л.;

сіль за смаком.

Спосіб приготування

Лист лаваша розріжте навпіл. Сулугуні натріть на великій тертці. Кріп вимийте, обсушіть і дрібно наріжте. Змішайте сир із кропом, приправте сіллю, добре перемішайте. Половину листа лаваша змастіть майонезом, викладіть суміш сиру та кропу, поверніть конвертиком або рулетиком. Покладіть конвертики на решітку (або сковороду гриль) і готуйте по 2-3 хвилини з кожного боку. Пробуйте та насолоджуйтесь!

Ще один швидкий варіант сніданку — сирні палички. Їхнє приготування займе всього 15 хвилин.