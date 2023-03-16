Оселедець під японською шубою: один інгредієнт змінить смак звичної страви
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Такого оселедця під шубою ви ще не куштували
Оселедець під шубою — звичний з дитинства салат. Готується він просто і здається, що цією стравою вже нікого не здивуєш.
Однак один продукт може суттєво змінити смак звичного з дитинства салату. "Бабусині рецепти" стверджують: якщо склад оселедця під шубою додати рис, воно вийде ще смачніше. Ну що ж, готуємо та пробуємо.
Як приготувати оселедець під японською шубою
Інгредієнти:
- 1 філе оселедця;
- 0,5 ч. л. солі;
- 1 морква;
- 100 г майонезу;
- 60 г відвареного рису;
- 1 буряк;
- половина цибулини;
- 2 яйця.
Спосіб приготування:
- Відварюємо до готовності моркву, буряки, очищаємо.
- Подрібнюємо на великих зубчиках тертки моркву, викладаємо. Кожен шар потрібно змащувати майонезом.
- На шар моркви викладаємо рис, на нього — нарізану невеликими кубиками цибулю, після — нарізану шматочками оселедець.
- На рибний шар натираємо на великій тертці відварені яйця, ними натираємо буряки. Верхній шар салату змащуємо майонезом рясно.
- Можемо прикрасити оселедець під японською шубою кропом та зеленою цибулею.
- Забираємо салат на годину в холодильник, даємо йому просочитися.
Урізноманітнити свій стіл можна салатом з бужениною. Усього чотири інгредієнти, мінімум часу, а результат – краще, ніж у ресторані.