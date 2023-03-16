Оселедець під японською шубою: один інгредієнт змінить смак звичної страви

Такого оселедця під шубою ви ще не куштували

Оселедець під шубою — звичний з дитинства салат. Готується він просто і здається, що цією стравою вже нікого не здивуєш.

Однак один продукт може суттєво змінити смак звичного з дитинства салату. "Бабусині рецепти" стверджують: якщо склад оселедця під шубою додати рис, воно вийде ще смачніше. Ну що ж, готуємо та пробуємо.

Як приготувати оселедець під японською шубою

Інгредієнти:

1 філе оселедця;

0,5 ч. л. солі;

1 морква;

100 г майонезу;

60 г відвареного рису;

1 буряк;

половина цибулини;

2 яйця.

Спосіб приготування:

Відварюємо до готовності моркву, буряки, очищаємо. Подрібнюємо на великих зубчиках тертки моркву, викладаємо. Кожен шар потрібно змащувати майонезом. На шар моркви викладаємо рис, на нього — нарізану невеликими кубиками цибулю, після — нарізану шматочками оселедець. На рибний шар натираємо на великій тертці відварені яйця, ними натираємо буряки. Верхній шар салату змащуємо майонезом рясно. Можемо прикрасити оселедець під японською шубою кропом та зеленою цибулею. Забираємо салат на годину в холодильник, даємо йому просочитися.

Урізноманітнити свій стіл можна салатом з бужениною. Усього чотири інгредієнти, мінімум часу, а результат – краще, ніж у ресторані.