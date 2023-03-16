Як приготувати ідеальну картоплю: 4 секрети, про які мало хто знає

Завдяки цим секретам її смак стане ще краще

Що може бути краще за смачне картопляне пюре або тушковану картоплю? Ця страва – найпопулярніший гарнір на нашому столі. Картопля чудово поєднується і з рибою, і з м’ясом, а часто є дуже смачним самостійним продуктом.

Чи можливо ще покращити готові картопляні страви? Smak стверджує, що деякі правила зможуть перетворити картоплю на справжній делікатес. Ділимося лайфхаками.

Секрети приготування смачної картоплі

Використовуйте натуральні приправи. Не забувайте додавати у воду при варінні пюре або гасінні картоплі цибулю, пару зубчиків часнику або трохи кропу. Це начебто дрібниця, а на смак позначиться суттєво. Гаряче – до гарячого. Якщо ви хочете додати до пюре молоко, то вливайте тільки гаряче. Інакше пюре набуде синюватого відтінку і виглядатиме неапетитно. Замість молока можна також додати до пюре кефір: його теж треба перед цим злегка підігріти. Щоб картопля швидше зварилася, додайте в каструлю пару ложок олії. Зберігаємо картопля з розумом. Очищену картоплю слід використовувати для приготування страв відразу ж, поки вона не потемніла. Якщо ж треба приготувати овоч заздалегідь, не зберігайте у воді. Краще складіть його в харчову плівку і міцно зав’яжіть, припинивши доступ повітря.

Одна з найпопулярніших страв із картоплі – деруни. Рецептів приготування безліч — наприклад, деруни з м’ясом.