Як приготувати ідеальну картоплю: 4 секрети, про які мало хто знає
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Завдяки цим секретам її смак стане ще краще
Що може бути краще за смачне картопляне пюре або тушковану картоплю? Ця страва – найпопулярніший гарнір на нашому столі. Картопля чудово поєднується і з рибою, і з м’ясом, а часто є дуже смачним самостійним продуктом.
Чи можливо ще покращити готові картопляні страви? Smak стверджує, що деякі правила зможуть перетворити картоплю на справжній делікатес. Ділимося лайфхаками.
Секрети приготування смачної картоплі
- Використовуйте натуральні приправи. Не забувайте додавати у воду при варінні пюре або гасінні картоплі цибулю, пару зубчиків часнику або трохи кропу. Це начебто дрібниця, а на смак позначиться суттєво.
- Гаряче – до гарячого. Якщо ви хочете додати до пюре молоко, то вливайте тільки гаряче. Інакше пюре набуде синюватого відтінку і виглядатиме неапетитно. Замість молока можна також додати до пюре кефір: його теж треба перед цим злегка підігріти.
- Щоб картопля швидше зварилася, додайте в каструлю пару ложок олії.
- Зберігаємо картопля з розумом. Очищену картоплю слід використовувати для приготування страв відразу ж, поки вона не потемніла. Якщо ж треба приготувати овоч заздалегідь, не зберігайте у воді. Краще складіть його в харчову плівку і міцно зав’яжіть, припинивши доступ повітря.
Одна з найпопулярніших страв із картоплі – деруни. Рецептів приготування безліч — наприклад, деруни з м’ясом.