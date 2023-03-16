Таке ви ще не куштували: рецепт швидкого плову в рукаві
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Такий плов готується швидше, а до смаку не поступається класичному.
Схід – справа тонка, а плов – тим паче. Здається, що його важко приготувати — рис може розваритися і плов не вийде розсипчастим. Та й вважається, що готувати його довго.
А якщо ми пофантазуємо і спробуємо приготувати плов у рукаві? Як пише Smak, такий плов можна зробити за півгодини, а вийде він не гірше класичного.
Як приготувати плов у рукаві
Що нам знадобиться:
- 2 стегенця;
- 1 ст. рису;
- 2 ст. води;
- 1 цибуля;
- 1 морква;
- 1-3 зуби. часнику;
- сіль, спеції для плову — за смаком.
Як приготувати:
- Моркву, цибулю, часник очищаємо. Цибулю дрібно нарізаємо, часник пропускаємо через прес, моркву натираємо на великій тертці.
- На сковорідку наливаємо олію, розігріваємо її смажимо стегенця до ароматної скоринки.
- Рукав для запікання закріплюємо з одного боку. Всередину викладаємо підсмажене м’ясо, додаємо промитий рис, цибулю, моркву, часник, приправи та солимо. Заливаємо воду.
- Закріплюємо рукав із другого боку. Для виходу пари робимо прокол у верхній частині.
- Викладаємо рукав на лист і ставимо в попередньо розігріту до 180 градусів духовку.
А що робити, коли потрібно швидко розморозити м’ясо для плову? Телеграф уже ділився кількома лайфхаками.