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Таке ви ще не куштували: рецепт швидкого плову в рукаві

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Плов — це завжди дуже ситно
Плов — це завжди дуже ситно. Фото smak.ua

Такий плов готується швидше, а до смаку не поступається класичному.

Схід – справа тонка, а плов – тим паче. Здається, що його важко приготувати — рис може розваритися і плов не вийде розсипчастим. Та й вважається, що готувати його довго.

А якщо ми пофантазуємо і спробуємо приготувати плов у рукаві? Як пише Smak, такий плов можна зробити за півгодини, а вийде він не гірше класичного.

Як приготувати плов у рукаві

Що нам знадобиться:

  • 2 стегенця;
  • 1 ст. рису;
  • 2 ст. води;
  • 1 цибуля;
  • 1 морква;
  • 1-3 зуби. часнику;
  • сіль, спеції для плову — за смаком.

Як приготувати:

  1. Моркву, цибулю, часник очищаємо. Цибулю дрібно нарізаємо, часник пропускаємо через прес, моркву натираємо на великій тертці.
  2. На сковорідку наливаємо олію, розігріваємо її смажимо стегенця до ароматної скоринки.
  3. Рукав для запікання закріплюємо з одного боку. Всередину викладаємо підсмажене м’ясо, додаємо промитий рис, цибулю, моркву, часник, приправи та солимо. Заливаємо воду.
  4. Закріплюємо рукав із другого боку. Для виходу пари робимо прокол у верхній частині.
  5. Викладаємо рукав на лист і ставимо в попередньо розігріту до 180 градусів духовку.

А що робити, коли потрібно швидко розморозити м’ясо для плову? Телеграф уже ділився кількома лайфхаками.

Теги:
#Рецепт #Готуємо вдома #Плов