Таке ви ще не куштували: рецепт швидкого плову в рукаві

Такий плов готується швидше, а до смаку не поступається класичному.

Схід – справа тонка, а плов – тим паче. Здається, що його важко приготувати — рис може розваритися і плов не вийде розсипчастим. Та й вважається, що готувати його довго.

А якщо ми пофантазуємо і спробуємо приготувати плов у рукаві? Як пише Smak, такий плов можна зробити за півгодини, а вийде він не гірше класичного.

Як приготувати плов у рукаві

Що нам знадобиться:

2 стегенця;

1 ст. рису;

2 ст. води;

1 цибуля;

1 морква;

1-3 зуби. часнику;

сіль, спеції для плову — за смаком.

Як приготувати:

Моркву, цибулю, часник очищаємо. Цибулю дрібно нарізаємо, часник пропускаємо через прес, моркву натираємо на великій тертці. На сковорідку наливаємо олію, розігріваємо її смажимо стегенця до ароматної скоринки. Рукав для запікання закріплюємо з одного боку. Всередину викладаємо підсмажене м’ясо, додаємо промитий рис, цибулю, моркву, часник, приправи та солимо. Заливаємо воду. Закріплюємо рукав із другого боку. Для виходу пари робимо прокол у верхній частині. Викладаємо рукав на лист і ставимо в попередньо розігріту до 180 градусів духовку.

А що робити, коли потрібно швидко розморозити м’ясо для плову? Телеграф уже ділився кількома лайфхаками.