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Рецепт приголомшливого супу з цибулі від шеф-кухаря: смачно, як у Франції

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Цибульний суп — незвичайна перша страва
Цибульний суп — незвичайна перша страва. Фото klopotenko.com

В його основі недорогий овоч, а з готуванням впорається і дитина

Цибуля — продукт корисний і недорогий. І хоча він змушує нас плакати під час приготування їжі, все ж таки додає пікантності будь-якій страві.

Саме за простоту приготування та відмінний смак суп із цибулі такий популярний у Франції. Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом приготування цієї шикарної першої страви.

Як приготувати цибульний суп

Інгредієнти:

  • 4 великі ріпчасті цибулі;
  • 50 г вершкового масла;
  • 50 мл білого сухого вина;
  • 1 ст. л. соняшникової олії;
  • 1 повна ст. л. борошна;
  • 1,5 л води;
  • 4 скибочки хліба;
  • 100 г тертого сиру;
  • 2-3 лаврові листи;
  • сіль та перець на смак.

Спосіб приготування:

  1. Очистіть і наріжте півкільцями 4 великі цибулі.
  2. У сотейник чи каструлю з товстим дном додайте 1 ст. л. соняшникової олії та 50 г вершкового. Смажте цибулю на середньому вогні, поки вона не стане м’якою. Посолити. Додайте муку і перемішайте.
  3. Влийте вино і випарюйте 2-3 хвилини. Потім додайте воду, лавровий лист і посоліть.
  4. Підсмажте грінки на сухій сковорідці.
  5. Суп вилийте в місткість, в якій ставитимете його в духовку. Зверху на суп викладіть грінки.
  6. Натріть твердий сир, посипте суп і відправте його в духовку запікатися 5-8 хвилин при температурі 180 градусів. Дайте сиру розплавитись.

До речі, із цибулі можна приготувати не лише французький суп. Незвичайний суп з смаженої моркви, яблук і цибулі.

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