Рецепт приголомшливого супу з цибулі від шеф-кухаря: смачно, як у Франції

В його основі недорогий овоч, а з готуванням впорається і дитина

Цибуля — продукт корисний і недорогий. І хоча він змушує нас плакати під час приготування їжі, все ж таки додає пікантності будь-якій страві.

Саме за простоту приготування та відмінний смак суп із цибулі такий популярний у Франції. Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом приготування цієї шикарної першої страви.

Як приготувати цибульний суп

Інгредієнти:

4 великі ріпчасті цибулі;

50 г вершкового масла;

50 мл білого сухого вина;

1 ст. л. соняшникової олії;

1 повна ст. л. борошна;

1,5 л води;

4 скибочки хліба;

100 г тертого сиру;

2-3 лаврові листи;

сіль та перець на смак.

Спосіб приготування:

Очистіть і наріжте півкільцями 4 великі цибулі. У сотейник чи каструлю з товстим дном додайте 1 ст. л. соняшникової олії та 50 г вершкового. Смажте цибулю на середньому вогні, поки вона не стане м’якою. Посолити. Додайте муку і перемішайте. Влийте вино і випарюйте 2-3 хвилини. Потім додайте воду, лавровий лист і посоліть. Підсмажте грінки на сухій сковорідці. Суп вилийте в місткість, в якій ставитимете його в духовку. Зверху на суп викладіть грінки. Натріть твердий сир, посипте суп і відправте його в духовку запікатися 5-8 хвилин при температурі 180 градусів. Дайте сиру розплавитись.

До речі, із цибулі можна приготувати не лише французький суп. Незвичайний суп з смаженої моркви, яблук і цибулі.