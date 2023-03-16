Рецепт приголомшливого супу з цибулі від шеф-кухаря: смачно, як у Франції
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В його основі недорогий овоч, а з готуванням впорається і дитина
Цибуля — продукт корисний і недорогий. І хоча він змушує нас плакати під час приготування їжі, все ж таки додає пікантності будь-якій страві.
Саме за простоту приготування та відмінний смак суп із цибулі такий популярний у Франції. Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом приготування цієї шикарної першої страви.
Як приготувати цибульний суп
Інгредієнти:
- 4 великі ріпчасті цибулі;
- 50 г вершкового масла;
- 50 мл білого сухого вина;
- 1 ст. л. соняшникової олії;
- 1 повна ст. л. борошна;
- 1,5 л води;
- 4 скибочки хліба;
- 100 г тертого сиру;
- 2-3 лаврові листи;
- сіль та перець на смак.
Спосіб приготування:
- Очистіть і наріжте півкільцями 4 великі цибулі.
- У сотейник чи каструлю з товстим дном додайте 1 ст. л. соняшникової олії та 50 г вершкового. Смажте цибулю на середньому вогні, поки вона не стане м’якою. Посолити. Додайте муку і перемішайте.
- Влийте вино і випарюйте 2-3 хвилини. Потім додайте воду, лавровий лист і посоліть.
- Підсмажте грінки на сухій сковорідці.
- Суп вилийте в місткість, в якій ставитимете його в духовку. Зверху на суп викладіть грінки.
- Натріть твердий сир, посипте суп і відправте його в духовку запікатися 5-8 хвилин при температурі 180 градусів. Дайте сиру розплавитись.
До речі, із цибулі можна приготувати не лише французький суп. Незвичайний суп з смаженої моркви, яблук і цибулі.