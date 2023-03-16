Рус

Як правильно зберігати хліб, щоб він довго залишався свіжим: лайфхаки, про які мало хто знає

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Велику кількість хліба потрібно правильно зберігати
Велику кількість хліба потрібно правильно зберігати. Фото 1000.menu

Завдяки цим правилам хліб залишатиметься свіжим ще два тижні.

Звичайно, краще купувати стільки продуктів, скільки ви можете з’їсти. Однак іноді бувають ситуації, коли випічки вдома і вона не встигає з’їдатись. Деякими секретами зберігання продуктів ми з вами вже поділилися. Але лайфхаки для продовження життя хліба – особливі.

"Бабусині рецепти" стверджують, що завдяки деяким лайфхакам продовжити життя хлібу можна до двох тижнів. Тоді його не доведеться викидати й спокійно вживати.

Як зберігати хліб довгий час

Способи:

  1. нарізати хліб на порційні шматочки і обернути щільною плівкою. Кожен шматочок загортаємо так, щоб між плівкою та хлібом було менше повітря, та прибираємо у морозилку. Без втрати смаку та властивостей хліб зберігається 10-14 днів. Щоб хліб готовий до вживання, потрібно його дістати та почекати хвилин 10-15 — саме стільки хліб розморожується при кімнатній температурі.
  2. другий спосіб — підігріти хліб у духовці чи сковороді, грилі тощо. Тоді всередині він буде м’який і гарячий, а зовні з хрусткою скоринкою.
  3. якщо хліб все ж таки почав черствіти, то можна зробити з нього грінки. Як варіант — нарізати випічку на маленькі кубики і підсушити на сковороді або духовці. Такі сухарики можна використовувати, наприклад, для салату "Цезар" та інших страв.

Якщо обсмажити хліб, можна його використовувати як сендвічі. Один із варіантів такого бутерброда — з маринованим буряком.

Теги:
#Хліб #Зберігання продуктів #Лайфхак