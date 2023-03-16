Як правильно зберігати хліб, щоб він довго залишався свіжим: лайфхаки, про які мало хто знає

Завдяки цим правилам хліб залишатиметься свіжим ще два тижні.

Звичайно, краще купувати стільки продуктів, скільки ви можете з’їсти. Однак іноді бувають ситуації, коли випічки вдома і вона не встигає з’їдатись. Деякими секретами зберігання продуктів ми з вами вже поділилися. Але лайфхаки для продовження життя хліба – особливі.

"Бабусині рецепти" стверджують, що завдяки деяким лайфхакам продовжити життя хлібу можна до двох тижнів. Тоді його не доведеться викидати й спокійно вживати.

Як зберігати хліб довгий час

Способи:

нарізати хліб на порційні шматочки і обернути щільною плівкою. Кожен шматочок загортаємо так, щоб між плівкою та хлібом було менше повітря, та прибираємо у морозилку. Без втрати смаку та властивостей хліб зберігається 10-14 днів. Щоб хліб готовий до вживання, потрібно його дістати та почекати хвилин 10-15 — саме стільки хліб розморожується при кімнатній температурі. другий спосіб — підігріти хліб у духовці чи сковороді, грилі тощо. Тоді всередині він буде м’який і гарячий, а зовні з хрусткою скоринкою. якщо хліб все ж таки почав черствіти, то можна зробити з нього грінки. Як варіант — нарізати випічку на маленькі кубики і підсушити на сковороді або духовці. Такі сухарики можна використовувати, наприклад, для салату "Цезар" та інших страв.

Якщо обсмажити хліб, можна його використовувати як сендвічі. Один із варіантів такого бутерброда — з маринованим буряком.