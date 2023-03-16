Незвичайний десерт із кількох інгредієнтів: рецепт бананових хот-догів до чаю

Простий спосіб смачно здивувати дітей

Яка дитина не любить десерти? Сирне "Пташине молоко" чи яблучний пиріг зі штрейзельною крихтою — хто відмовиться від такої смакоти?

Сьогодні ми спробуємо новий десерт із бананами, який точно сподобається вашим діткам. А для дорослих, пише Shuba, в десерт можна додати до тіста для кляру пару крапель рому або 150 мл сидру.

Як приготувати банановий хот-дог

На 4 порції потрібно:

4 банани;

1 яйце;

180 мл молока;

20 г цукру;

10 г ванільного цукру;

150 г пшеничного борошна;

100 г кукурудзяного борошна;

400 мл соняшникової олії.

Як приготувати:

Акуратно очистіть банани і наріжте їх шматочками завдовжки 4-5 см. Віночком збийте яйце з молоком та цукром, додайте 120 г пшеничного борошна та перемішайте до однорідної маси. Всипте кукурудзяне борошно і знову перемішайте. У плоску тарілку насипте борошно, що залишилося, і обваляйте в ній шматочки бананів. Потім занурте їх повністю в тісто. У глибоку сковороду налийте олію і розігрійте на середньому вогні. За допомогою вилки покладіть банани по черзі у гарячу олію. Смажте з усіх боків до золотистого кольору протягом 5 хвилин. Викладіть готові банани на паперовий рушник, щоб видалити зайвий жир, потім перекладіть на тарілку.

Подавайте бананові хот-доги зі згущеним молоком або шоколадною пастою.

До речі, якщо під рукою не було, її можна приготувати самостійно. Тим більше, що для цього потрібно лише чотири інгредієнти.