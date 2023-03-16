Незвичайний десерт із кількох інгредієнтів: рецепт бананових хот-догів до чаю
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Простий спосіб смачно здивувати дітей
Яка дитина не любить десерти? Сирне "Пташине молоко" чи яблучний пиріг зі штрейзельною крихтою — хто відмовиться від такої смакоти?
Сьогодні ми спробуємо новий десерт із бананами, який точно сподобається вашим діткам. А для дорослих, пише Shuba, в десерт можна додати до тіста для кляру пару крапель рому або 150 мл сидру.
Як приготувати банановий хот-дог
На 4 порції потрібно:
- 4 банани;
- 1 яйце;
- 180 мл молока;
- 20 г цукру;
- 10 г ванільного цукру;
- 150 г пшеничного борошна;
- 100 г кукурудзяного борошна;
- 400 мл соняшникової олії.
Як приготувати:
- Акуратно очистіть банани і наріжте їх шматочками завдовжки 4-5 см.
- Віночком збийте яйце з молоком та цукром, додайте 120 г пшеничного борошна та перемішайте до однорідної маси. Всипте кукурудзяне борошно і знову перемішайте.
- У плоску тарілку насипте борошно, що залишилося, і обваляйте в ній шматочки бананів. Потім занурте їх повністю в тісто.
- У глибоку сковороду налийте олію і розігрійте на середньому вогні. За допомогою вилки покладіть банани по черзі у гарячу олію. Смажте з усіх боків до золотистого кольору протягом 5 хвилин.
- Викладіть готові банани на паперовий рушник, щоб видалити зайвий жир, потім перекладіть на тарілку.
Подавайте бананові хот-доги зі згущеним молоком або шоколадною пастою.
До речі, якщо під рукою не було, її можна приготувати самостійно. Тим більше, що для цього потрібно лише чотири інгредієнти.