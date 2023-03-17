Вся справа в паніровці: розкішні сирники з 4 інгредієнтів
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Хрумка скоринка змінить смак давно знайомої страви
Сирники — одна з найулюбленіших страв, яку багато хто любить на сніданок. Ситні та швидкі у приготуванні, вони налічує безліч варіантів – це і прості сирники без борошна та яєць, і гарбузові сирники.
Але такі ви ще не пробували. Новим рецептом ділиться Сookorama. Нескладні у приготуванні, але завдяки незвичайній паніровці сирники виходять просто феєричні.
Як приготувати сирники в паніровці з насіння
Інгредієнти:
- сир — 180 р.;
- яйце — 1 шт.
- вівсяні пластівці 55 р.;
- цукор — 1-2 ст.ложки;
- олія для смаження.
Для паніровки:
- насіння соняшнику 3 ст. л.;
- насіння гарбуза — 2 ст. л.;
- насіння кунжуту — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Сир з’єднати із яйцем, добре перемішати. Вівсяні пластівці перемолоти в кавомолці.
- До сиру з яйцем додати вівсяне борошно та цукор на смак. Все ретельно перемішати.
- Для паніровки в глибокій мисці змішати насіння.
- З сирної маси сформувати сирники, занурити в паніровку.
- Сирники смажити з обох боків до рум’яної скоринки на розігрітій з олією сковороді.
- Готові сирники викласти на паперовий рушник. Подавати сирники можна з медом.
Щоб сирники не розвалювалися, потрібно дотримуватись деяких правил. Тоді вони будуть ніжними та повітряними.