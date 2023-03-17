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Вся справа в паніровці: розкішні сирники з 4 інгредієнтів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
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Автор
smak.ua

Хрумка скоринка змінить смак давно знайомої страви

Сирники — одна з найулюбленіших страв, яку багато хто любить на сніданок. Ситні та швидкі у приготуванні, вони налічує безліч варіантів – це і прості сирники без борошна та яєць, і гарбузові сирники.

Але такі ви ще не пробували. Новим рецептом ділиться Сookorama. Нескладні у приготуванні, але завдяки незвичайній паніровці сирники виходять просто феєричні.

Як приготувати сирники в паніровці з насіння

Інгредієнти:

  • сир — 180 р.;
  • яйце — 1 шт.
  • вівсяні пластівці 55 р.;
  • цукор — 1-2 ст.ложки;
  • олія для смаження.

Для паніровки:

  • насіння соняшнику 3 ст. л.;
  • насіння гарбуза — 2 ст. л.;
  • насіння кунжуту — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Сир з’єднати із яйцем, добре перемішати. Вівсяні пластівці перемолоти в кавомолці.
  2. До сиру з яйцем додати вівсяне борошно та цукор на смак. Все ретельно перемішати.
  3. Для паніровки в глибокій мисці змішати насіння.
  4. З сирної маси сформувати сирники, занурити в паніровку.
  5. Сирники смажити з обох боків до рум’яної скоринки на розігрітій з олією сковороді.
  6. Готові сирники викласти на паперовий рушник. Подавати сирники можна з медом.

Щоб сирники не розвалювалися, потрібно дотримуватись деяких правил. Тоді вони будуть ніжними та повітряними.

Теги:
#Рецепт #Сніданок #Сирник