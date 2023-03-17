Гості обов’язково запитають рецепт: секрет незвичайної закуски з рибою

Пара продуктів, 20 хвилин — і дуже неординарна страва готова

Для приготування закусок часто використовуються найрізноманітніші продукти. Їх комбінують за складом та смаковими особливостями. Це може бути конвертик з лаваша з сиром або тришарова закуска з сала.

Сьогодні ми хочемо запропонувати легку закуску з рибного філе, загорнутого в бекон за рецептом shuba.net. Це дивовижне поєднання ніжної білої риби та аромату бекону – гості просто язик проковтнуть від задоволення! І головне — лише кілька інгредієнтів і небагато часу на приготування.

Як приготувати закуску з риби з беконом

Інгредієнти на 4 порції:

200 г філе минтаю (можна замінити хеком, путасу, тріскою);

100 г бекону;

5 мл оцту;

сіль, перець — на смак.

Спосіб приготування:

Філе риби помийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте шматочками порційними. Збризкайте оцтом, посоліть і поперчіть. Бекон наріжте тоненькими слайсами, кожен покладіть по шматочку риби і загорніть рулетиками. Заколіть зубочистками, щоб не розгорнулися. Запікайте в духовці за температури 180°C 15-20 хвилин до готовності риби.

До речі, якщо раптом захотілося риби, можна запекти скумбрію з цитрусами. Рецепт дуже простий і не потребує особливих навичок у кулінарії.