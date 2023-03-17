Гості обов’язково запитають рецепт: секрет незвичайної закуски з рибою
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Пара продуктів, 20 хвилин — і дуже неординарна страва готова
Для приготування закусок часто використовуються найрізноманітніші продукти. Їх комбінують за складом та смаковими особливостями. Це може бути конвертик з лаваша з сиром або тришарова закуска з сала.
Сьогодні ми хочемо запропонувати легку закуску з рибного філе, загорнутого в бекон за рецептом shuba.net. Це дивовижне поєднання ніжної білої риби та аромату бекону – гості просто язик проковтнуть від задоволення! І головне — лише кілька інгредієнтів і небагато часу на приготування.
Як приготувати закуску з риби з беконом
Інгредієнти на 4 порції:
- 200 г філе минтаю (можна замінити хеком, путасу, тріскою);
- 100 г бекону;
- 5 мл оцту;
- сіль, перець — на смак.
Спосіб приготування:
- Філе риби помийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте шматочками порційними. Збризкайте оцтом, посоліть і поперчіть.
- Бекон наріжте тоненькими слайсами, кожен покладіть по шматочку риби і загорніть рулетиками. Заколіть зубочистками, щоб не розгорнулися.
- Запікайте в духовці за температури 180°C 15-20 хвилин до готовності риби.
До речі, якщо раптом захотілося риби, можна запекти скумбрію з цитрусами. Рецепт дуже простий і не потребує особливих навичок у кулінарії.