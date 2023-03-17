Страва вийде не гірше за ресторанну: незвичайний рецепт салату з крабових паличок

Урізноманітнити улюблену їжу різноманітними компонентами

Салат із крабовими паличками вже став класичним на нашому столі. Складно уявити собі застілля, яке не обходиться без цієї страви, як і без улюбленого оселедця під шубою чи олів’є.

Якщо вам захотілося пікантних ноток, пропонуємо урізноманітнити рецепт крабового салату. У ньому немає деяких продуктів, які використовуються у класичному. Однак, як пише "Бабусині рецепти", він зможе зацікавити ваших гостей.

Як приготувати незвичайний крабовий салат

Що потрібно:

200 г крабових паличок;

3 ст. л. майонезу;

1 червоний перець;

1 зубчик часнику;

2 помідори;

70 г сиру.

Як приготувати:

Нарізаємо невеликими тонкими поперечними часточками крабові палички. Очищаємо червоний перець, ріжемо кільця четвертинками. Помідор нарізаємо часточками, видаляємо м'якуш, нарізаємо на четвертинки. Подрібнюємо на маленьких зубчиках тертки сир та часник. У мисці з’єднуємо крабові палички, перець, помідори та сир із часником. Заправляємо салат майонезом, ретельно перемішуємо інгредієнти.

Смачного!

До речі, якщо хочеться замінити майонез на іншу заправку, ось вам 5 крутих рецептів заправок. З ними будь-яка страва заграє новими смаками.