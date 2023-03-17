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Страва вийде не гірше за ресторанну: незвичайний рецепт салату з крабових паличок

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Класична страва за новим рецептом
Класична страва за новим рецептом. Фото Бабусині рецепти

Урізноманітнити улюблену їжу різноманітними компонентами

Салат із крабовими паличками вже став класичним на нашому столі. Складно уявити собі застілля, яке не обходиться без цієї страви, як і без улюбленого оселедця під шубою чи олів’є.

Якщо вам захотілося пікантних ноток, пропонуємо урізноманітнити рецепт крабового салату. У ньому немає деяких продуктів, які використовуються у класичному. Однак, як пише "Бабусині рецепти", він зможе зацікавити ваших гостей.

Як приготувати незвичайний крабовий салат

Що потрібно:

  • 200 г крабових паличок;
  • 3 ст. л. майонезу;
  • 1 червоний перець;
  • 1 зубчик часнику;
  • 2 помідори;
  • 70 г сиру.

Як приготувати:

  1. Нарізаємо невеликими тонкими поперечними часточками крабові палички.
  2. Очищаємо червоний перець, ріжемо кільця четвертинками.
  3. Помідор нарізаємо часточками, видаляємо м'якуш, нарізаємо на четвертинки.
  4. Подрібнюємо на маленьких зубчиках тертки сир та часник.
  5. У мисці з’єднуємо крабові палички, перець, помідори та сир із часником.
  6. Заправляємо салат майонезом, ретельно перемішуємо інгредієнти.

Смачного!

До речі, якщо хочеться замінити майонез на іншу заправку, ось вам 5 крутих рецептів заправок. З ними будь-яка страва заграє новими смаками.

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#Рецепт #Салат #Крабові палички #Готуємо вдома