Страва вийде не гірше за ресторанну: незвичайний рецепт салату з крабових паличок
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Урізноманітнити улюблену їжу різноманітними компонентами
Салат із крабовими паличками вже став класичним на нашому столі. Складно уявити собі застілля, яке не обходиться без цієї страви, як і без улюбленого оселедця під шубою чи олів’є.
Якщо вам захотілося пікантних ноток, пропонуємо урізноманітнити рецепт крабового салату. У ньому немає деяких продуктів, які використовуються у класичному. Однак, як пише "Бабусині рецепти", він зможе зацікавити ваших гостей.
Як приготувати незвичайний крабовий салат
Що потрібно:
- 200 г крабових паличок;
- 3 ст. л. майонезу;
- 1 червоний перець;
- 1 зубчик часнику;
- 2 помідори;
- 70 г сиру.
Як приготувати:
- Нарізаємо невеликими тонкими поперечними часточками крабові палички.
- Очищаємо червоний перець, ріжемо кільця четвертинками.
- Помідор нарізаємо часточками, видаляємо м'якуш, нарізаємо на четвертинки.
- Подрібнюємо на маленьких зубчиках тертки сир та часник.
- У мисці з’єднуємо крабові палички, перець, помідори та сир із часником.
- Заправляємо салат майонезом, ретельно перемішуємо інгредієнти.
Смачного!
До речі, якщо хочеться замінити майонез на іншу заправку, ось вам 5 крутих рецептів заправок. З ними будь-яка страва заграє новими смаками.