Як зберігати відкорковану пляшку вина: секрети для початківців сомельє

Залишимо відкорковану пляшку вина на завтра

Свято закінчилося, гості розійшлися, на столі залишилася відкоркована пляшка вина. Звичайно, закритий алкоголь може зберігатися довго. Але як правильно зберігати відкрите вино, щоб воно не втратило свій смак?

Ділимося правилами зберігання кожного виду вина. Як стверджує Shuba, термін придатності вина залежить від виду, якості та вмісту алкоголю.

Термін зберігання вина після відкоркування

Ігристе вино може зберігатися максимум 1-3 дні у холодильнику. Цей вид алкоголю необхідно закривати металевою пробкою.

Рожеві та солодкі білі вина можуть зберігатися у холодильнику протягом 5-7 днів. Однак і ця категорія вин потребує щільного закорковування.

Витримане біле та червоне вино можна зберігати у прохолодному сухому місці (бажано темному) від 3 до 5 днів. Тут також важливо добре закрити пляшку пробкою.

Як зберігати відкорковану пляшку вина

Основні правила:

Щільно закрийте почату пляшку. Для відкоркованих винних пляшок є спеціальні пробки, які запобігають контакту з повітрям і допомагають довше зберегти аромат вина. Важливе значення має і посуд, у якому зберігається вино. Чим менше там алкоголю, тим більше повітря, що призводить до псування вина. Тому рідину слід перелити у меншу пляшку. Не піддавайте алкоголь впливу світла та тепла. Ідеальна температура — 10-12° C для зберігання білих вин і 12-15° C — для червоних. Крім холодильника, ідеальним місцем для тривалого зберігання вина є винний льох. Він гарантує пляшкам ідеальну температуру та вологість, захищаючи їх від світла та інших запахів.

Бувають ситуації, коли потрібного для приготування їжі вина вдома немає. Тоді вам знадобляться лайфхаки, чим його замінити.