Не гірше, аніж у шеф-кухаря: рецепт ніжної та соковитої печінки всього за 10 хвилин

Вам навіть не доведеться її варити

Печінка — один із найбільш поживних субпродуктів. У ній міститься велика кількість вітамінів, мінеральних солей та амінокислот. Ще з цього субпродукту можна приготувати багато чудових страв — наприклад, ситні дієтичні оладки або печінковий паштет.

Якщо варити печінку, вона стане жорсткою та несмачною, розповідає Рixelinform. Тому пропонуємо простий рецепт печінки з мінімумом метушні. М’яка та ароматна, вона відмінно підійде до картоплі або рису.

Як приготувати ніжну та соковиту печінку.

Інгредієнти:

куряча печінка – 0,4 кг;

цибуля – 1 головка;

вершки 10% — 0,2 л;

олія – 2 ст. л.;

вершкове масло – 50 г;

коріандр – 2 щіпки;

чебрець — 1 щіпка;

сіль — 3 щіпки.

Спосіб приготування:

Цибулину наріжте дрібними кубиками, обсмажте на вершковому маслі. Помийте печінку у прохолодній воді, видаліть плівку та судини, просушіть. Розігрійте олію на сковороді. Обсмажте печінку по 2 хв. з кожного боку. Додайте цибулю, чебрець, коріандр, поступово перемішуючи. Влийте вершки та доведіть до кипіння, прокип’ятіть 2 хвилини. Після вимикання накрийте кришкою на 10 хвилин.

Щоб печінка не мала неприємного присмаку, рекомендуємо приготувати її в гірчично-сметанном соусі. За цим рецептом субпродукт перетвориться на справжній делікатес.