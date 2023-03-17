Не гірше, аніж у шеф-кухаря: рецепт ніжної та соковитої печінки всього за 10 хвилин
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Вам навіть не доведеться її варити
Печінка — один із найбільш поживних субпродуктів. У ній міститься велика кількість вітамінів, мінеральних солей та амінокислот. Ще з цього субпродукту можна приготувати багато чудових страв — наприклад, ситні дієтичні оладки або печінковий паштет.
Якщо варити печінку, вона стане жорсткою та несмачною, розповідає Рixelinform. Тому пропонуємо простий рецепт печінки з мінімумом метушні. М’яка та ароматна, вона відмінно підійде до картоплі або рису.
Як приготувати ніжну та соковиту печінку.
Інгредієнти:
- куряча печінка – 0,4 кг;
- цибуля – 1 головка;
- вершки 10% — 0,2 л;
- олія – 2 ст. л.;
- вершкове масло – 50 г;
- коріандр – 2 щіпки;
- чебрець — 1 щіпка;
- сіль — 3 щіпки.
Спосіб приготування:
- Цибулину наріжте дрібними кубиками, обсмажте на вершковому маслі.
- Помийте печінку у прохолодній воді, видаліть плівку та судини, просушіть.
- Розігрійте олію на сковороді. Обсмажте печінку по 2 хв. з кожного боку.
- Додайте цибулю, чебрець, коріандр, поступово перемішуючи.
- Влийте вершки та доведіть до кипіння, прокип’ятіть 2 хвилини.
- Після вимикання накрийте кришкою на 10 хвилин.
Щоб печінка не мала неприємного присмаку, рекомендуємо приготувати її в гірчично-сметанном соусі. За цим рецептом субпродукт перетвориться на справжній делікатес.