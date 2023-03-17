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Не гірше, аніж у шеф-кухаря: рецепт ніжної та соковитої печінки всього за 10 хвилин

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
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Автор
Більшість господарок не знає цього рецепту Новина оновлена 17 березня 2023, 19:56
Більшість господарок не знає цього рецепту. Фото pinterest.com

Вам навіть не доведеться її варити

Печінка — один із найбільш поживних субпродуктів. У ній міститься велика кількість вітамінів, мінеральних солей та амінокислот. Ще з цього субпродукту можна приготувати багато чудових страв — наприклад, ситні дієтичні оладки або печінковий паштет.

Якщо варити печінку, вона стане жорсткою та несмачною, розповідає Рixelinform. Тому пропонуємо простий рецепт печінки з мінімумом метушні. М’яка та ароматна, вона відмінно підійде до картоплі або рису.

Як приготувати ніжну та соковиту печінку.

Інгредієнти:

  • куряча печінка – 0,4 кг;
  • цибуля – 1 головка;
  • вершки 10% — 0,2 л;
  • олія – 2 ст. л.;
  • вершкове масло – 50 г;
  • коріандр – 2 щіпки;
  • чебрець — 1 щіпка;
  • сіль — 3 щіпки.

Спосіб приготування:

  1. Цибулину наріжте дрібними кубиками, обсмажте на вершковому маслі.
  2. Помийте печінку у прохолодній воді, видаліть плівку та судини, просушіть.
  3. Розігрійте олію на сковороді. Обсмажте печінку по 2 хв. з кожного боку.
  4. Додайте цибулю, чебрець, коріандр, поступово перемішуючи.
  5. Влийте вершки та доведіть до кипіння, прокип’ятіть 2 хвилини.
  6. Після вимикання накрийте кришкою на 10 хвилин.

Щоб печінка не мала неприємного присмаку, рекомендуємо приготувати її в гірчично-сметанном соусі. За цим рецептом субпродукт перетвориться на справжній делікатес.

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