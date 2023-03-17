Морозиво не гірше за ресторанний: рецепт корисного десерту всього з 5 інгредієнтів

Його можна приготувати навіть із дитиною

Яка дитина не любить морозива? Як і неперевершену карамель, цю насолоду люблять не лише діти, а й дорослі. Єдине, що зупиняє нас від постійного поїдання цього насолоди — сумнівна якість магазинного десерту.

А якщо спробувати зробити морозиво своїми руками? Smak пропонує нам рецепт такої насолоди всього з пари інгредієнтів. Часу це займе небагато, тим більше діти із задоволенням вам допоможуть.

Як приготувати фруктово-ягідне морозиво.

Інгредієнти:

полуниця – 6-8 шт.;

банан — 1-2 шт.;

чорниця (смородина, малина) — 100 г;

персик — 1-2 шт.;

яблучний чи апельсиновий сік – 0,5 склянки.

Спосіб приготування:

Фрукти та ягоди добре промити під проточною водою і ретельно просушити, прибравши зайву вологу. Нарізати все на шматочки і подрібнити в блендері. Додати в ягоди сік. У спеціальні форми для морозива налити отриману суміш і поставити на 20-30 хвилин у морозильну камеру. Коли морозиво трохи заморозиться, вставити палички та поставити назад у морозильну камеру до повного заморожування.

Готове морозиво можна прикрасити свіжими фруктами та ягодами.

До десерту завжди доречно буде і згущене молоко. Тим більше, що його можна приготувати вдома.