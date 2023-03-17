Морозиво не гірше за ресторанний: рецепт корисного десерту всього з 5 інгредієнтів
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Його можна приготувати навіть із дитиною
Яка дитина не любить морозива? Як і неперевершену карамель, цю насолоду люблять не лише діти, а й дорослі. Єдине, що зупиняє нас від постійного поїдання цього насолоди — сумнівна якість магазинного десерту.
А якщо спробувати зробити морозиво своїми руками? Smak пропонує нам рецепт такої насолоди всього з пари інгредієнтів. Часу це займе небагато, тим більше діти із задоволенням вам допоможуть.
Як приготувати фруктово-ягідне морозиво.
Інгредієнти:
- полуниця – 6-8 шт.;
- банан — 1-2 шт.;
- чорниця (смородина, малина) — 100 г;
- персик — 1-2 шт.;
- яблучний чи апельсиновий сік – 0,5 склянки.
Спосіб приготування:
- Фрукти та ягоди добре промити під проточною водою і ретельно просушити, прибравши зайву вологу.
- Нарізати все на шматочки і подрібнити в блендері. Додати в ягоди сік.
- У спеціальні форми для морозива налити отриману суміш і поставити на 20-30 хвилин у морозильну камеру.
- Коли морозиво трохи заморозиться, вставити палички та поставити назад у морозильну камеру до повного заморожування.
Готове морозиво можна прикрасити свіжими фруктами та ягодами.
До десерту завжди доречно буде і згущене молоко. Тим більше, що його можна приготувати вдома.