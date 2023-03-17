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Морозиво не гірше за ресторанний: рецепт корисного десерту всього з 5 інгредієнтів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Як устоїш проти такого десерту
Як устоїш проти такого десерту. Фото smak.ua

Його можна приготувати навіть із дитиною

Яка дитина не любить морозива? Як і неперевершену карамель, цю насолоду люблять не лише діти, а й дорослі. Єдине, що зупиняє нас від постійного поїдання цього насолоди — сумнівна якість магазинного десерту.

А якщо спробувати зробити морозиво своїми руками? Smak пропонує нам рецепт такої насолоди всього з пари інгредієнтів. Часу це займе небагато, тим більше діти із задоволенням вам допоможуть.

Як приготувати фруктово-ягідне морозиво.

Інгредієнти:

  • полуниця – 6-8 шт.;
  • банан — 1-2 шт.;
  • чорниця (смородина, малина) — 100 г;
  • персик — 1-2 шт.;
  • яблучний чи апельсиновий сік – 0,5 склянки.

Спосіб приготування:

  1. Фрукти та ягоди добре промити під проточною водою і ретельно просушити, прибравши зайву вологу.
  2. Нарізати все на шматочки і подрібнити в блендері. Додати в ягоди сік.
  3. У спеціальні форми для морозива налити отриману суміш і поставити на 20-30 хвилин у морозильну камеру.
  4. Коли морозиво трохи заморозиться, вставити палички та поставити назад у морозильну камеру до повного заморожування.

Готове морозиво можна прикрасити свіжими фруктами та ягодами.

До десерту завжди доречно буде і згущене молоко. Тим більше, що його можна приготувати вдома.

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#Рецепт #Десерт #Морозиво #Готуємо вдома