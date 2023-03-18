Як приготувати апетитні вафлі на сковороді за півгодини: діти із задоволенням прийдуть на сніданок

Подавати їх можна з будь-якою начинкою

Відсутність вафельниці – не привід залишатися без вафель. Цю страву можна приготувати на сковороді, і апетитні вафлі з фаршем — чудовий приклад.

Сьогодні спробуємо приготувати солодкі вафлі на сковороді. Їх можна зробити на сніданок або як десерт до чаю або кави, розповідає Кolobok. Вафлі виходять неймовірно смачними та хрумкими, і точно стануть вашою улюбленою стравою.

Як приготувати вафлі на сковороді?

Інгредієнти:

200 гр борошна вищого гатунку;

100 гр молока;

100 гр вершкового масла;

3 курячі яйця;

150 г цукру;

1 ч. л. ванільного цукру;

дрібка солі.

Спосіб приготування:

Збиваємо добела яйця, цукор, сіль та ванілін. В отриману суміш додаємо охолоджену розтоплену олію та молоко. Все добре збиваємо. Додаємо борошно, перемішуємо, щоб не було грудочок. На суху сковороду викладаємо 1,5 ст. л тіста і швидко розподіляємо по сковороді тонким шаром, обсмажуємо до рум’яності з обох боків. Скручуємо вафлю обов’язково у гарячому вигляді – у холодному це неможливо.

Начинку додаємо за бажанням. Якщо наповнити вафлю кремом, вона може стати м’якою, тому рекомендуємо начинку подавати окремо.

До вафлів можна подати також солону карамель. Вона додасть пікантності солодкій страві.