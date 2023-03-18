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Ароматний гороховий суп зі свинячими реберцями від шеф-кухаря: рідні точно попросять ще

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ароматний та зігріваючий гороховий суп
Ароматний та зігріваючий гороховий суп

Його можна доповнити улюбленими добавками

Як урізноманітнити своє меню? Звичайно, за допомогою улюбленого супчика, тим більше, що їх неймовірна безліч.

Сьогодні ми спробуємо ще один – гороховий суп зі свининою від українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Він стверджує, що страва виходить неймовірно ароматною, а доповнити можна різними добавками — хлібом і сирними чіпсами, присипати крихтами смаженого бекону або додати горіх і кунжут.

Як приготувати гороховий суп зі свинячими реберцями

Які продукти потрібні:

  • 350 г свинячих реберець;
  • 300 г сухого гороху;
  • 50 г кореня селери;
  • 1 корінь петрушки;
  • 1 морква;
  • 1 цибуля;
  • 3 картоплини;
  • 3 лаврові листи;
  • 2 ст. л. соняшникової олії;
  • 3 л води;
  • сіль та перець на смак.

Як приготувати:

  1. Попередньо висипте в миску 300 г сухого гороху і залийте водою. Залишіть замочуватись на 2 години. Можна це зробити з вечора і залишити горох замочуватися на ніч.
  2. Поріжте 350 г свинячих ребер на порційні шматочки. Обсмажте з усіх боків на невеликій кількості олії до золотистої скоринки.
  3. У велику каструлю влийте 3 л води й додайте щіпку солі, поставте на вогонь. Коли вода закипить, киньте в каструлю обсмажені реберця.
  4. З гороху злийте воду і висипте його в каструлю до реберця. Варіть на середньому вогні годину.
  5. Тим часом очистіть корінь петрушки, моркву, 50 г кореня селери, цибулину та 3 картоплини. Усі овочі, крім картоплі, наріжте маленькими кубиками, картопля – середніми. У ту саму сковороду, де смажилися ребра, влийте 2 ст. л. соняшникової олії, викладіть нарізані овочі. Посоліть і поперчіть їх до смаку і смажте, доки не стануть м’якими.
  6. Пересипте картоплю та овочі до реберець та гороху. Додайте 3 лаврові листи, трохи посоліть і поперчіть. Варіть разом ще 30 хвилин на маленькому вогні.
  7. З готового супу дістаньте лаврові листи та реберця. Перемішайте суп блендером до однорідності. Подавайте порційно зі шматочками ребер.

До супу можна подати грінки, зроблені своїми руками. Приготувати їх можна з трохи черствого хліба.

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#Рецепт #Суп #Перша страва