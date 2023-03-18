Ароматний гороховий суп зі свинячими реберцями від шеф-кухаря: рідні точно попросять ще

Його можна доповнити улюбленими добавками

Як урізноманітнити своє меню? Звичайно, за допомогою улюбленого супчика, тим більше, що їх неймовірна безліч.

Сьогодні ми спробуємо ще один – гороховий суп зі свининою від українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Він стверджує, що страва виходить неймовірно ароматною, а доповнити можна різними добавками — хлібом і сирними чіпсами, присипати крихтами смаженого бекону або додати горіх і кунжут.

Як приготувати гороховий суп зі свинячими реберцями

Які продукти потрібні:

350 г свинячих реберець;

300 г сухого гороху;

50 г кореня селери;

1 корінь петрушки;

1 морква;

1 цибуля;

3 картоплини;

3 лаврові листи;

2 ст. л. соняшникової олії;

3 л води;

сіль та перець на смак.

Як приготувати:

Попередньо висипте в миску 300 г сухого гороху і залийте водою. Залишіть замочуватись на 2 години. Можна це зробити з вечора і залишити горох замочуватися на ніч. Поріжте 350 г свинячих ребер на порційні шматочки. Обсмажте з усіх боків на невеликій кількості олії до золотистої скоринки. У велику каструлю влийте 3 л води й додайте щіпку солі, поставте на вогонь. Коли вода закипить, киньте в каструлю обсмажені реберця. З гороху злийте воду і висипте його в каструлю до реберця. Варіть на середньому вогні годину. Тим часом очистіть корінь петрушки, моркву, 50 г кореня селери, цибулину та 3 картоплини. Усі овочі, крім картоплі, наріжте маленькими кубиками, картопля – середніми. У ту саму сковороду, де смажилися ребра, влийте 2 ст. л. соняшникової олії, викладіть нарізані овочі. Посоліть і поперчіть їх до смаку і смажте, доки не стануть м’якими. Пересипте картоплю та овочі до реберець та гороху. Додайте 3 лаврові листи, трохи посоліть і поперчіть. Варіть разом ще 30 хвилин на маленькому вогні. З готового супу дістаньте лаврові листи та реберця. Перемішайте суп блендером до однорідності. Подавайте порційно зі шматочками ребер.

До супу можна подати грінки, зроблені своїми руками. Приготувати їх можна з трохи черствого хліба.