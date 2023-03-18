Смачно та незвично: рецепт незвичайної подачі жульєна, який першим зникне зі столу
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Закуску можна використовувати подавати на будь-яке гуляння
Жульєн — популярна святкова закуска, яка доречна на будь-яке свято. Страва прийшла до нас із французької кухні. Раніше цим словом позначали спосіб нарізування овочів тонкою соломкою. У нас так почали називати гарячу страву з куркою та грибами — напевно, через спосіб нарізання інгредієнтів.
Ароматний та смачний, він не вимагає багато часу на приготування. А чи можна змінити і без того ідеальну страву? Так. Smak пропонує зробити жульєн урочистішим і приготувати його в тарталетках.
Як приготувати жульєн у тарталетках
Інгредієнти:
- тарталетки — 7 шт.;
- гриби — 500 г;
- цибуля — 1 шт.;
- сир — 200 г.
Спосіб приготування:
- Цибулю дрібно поріжте та обсмажте на вершковому маслі до золотистого кольору.
- Гриби поріжте дрібно, додайте до цибулі, посоліть і поперчіть.
- Як тільки вода випарується з грибів, додайте вершки, все перемішайте і загасіть близько 3-х хвилин.
- Зніміть з вогню і дайте трохи охолонути, тоді маса загусне.
- Розкладіть у тарталетки, посипте сиром і запікайте до рум’яної скоринки близько 10 хвилин.
Ще одна незвичайна закуска — рибне філе, загорнуте в бекон. Такого точно не було на столі у ваших друзів!