Смачно та незвично: рецепт незвичайної подачі жульєна, який першим зникне зі столу

Закуску можна використовувати подавати на будь-яке гуляння

Жульєн — популярна святкова закуска, яка доречна на будь-яке свято. Страва прийшла до нас із французької кухні. Раніше цим словом позначали спосіб нарізування овочів тонкою соломкою. У нас так почали називати гарячу страву з куркою та грибами — напевно, через спосіб нарізання інгредієнтів.

Ароматний та смачний, він не вимагає багато часу на приготування. А чи можна змінити і без того ідеальну страву? Так. Smak пропонує зробити жульєн урочистішим і приготувати його в тарталетках.

Як приготувати жульєн у тарталетках

Інгредієнти:

тарталетки — 7 шт.;

гриби — 500 г;

цибуля — 1 шт.;

сир — 200 г.

Спосіб приготування:

Цибулю дрібно поріжте та обсмажте на вершковому маслі до золотистого кольору. Гриби поріжте дрібно, додайте до цибулі, посоліть і поперчіть. Як тільки вода випарується з грибів, додайте вершки, все перемішайте і загасіть близько 3-х хвилин. Зніміть з вогню і дайте трохи охолонути, тоді маса загусне. Розкладіть у тарталетки, посипте сиром і запікайте до рум’яної скоринки близько 10 хвилин.

Ще одна незвичайна закуска — рибне філе, загорнуте в бекон. Такого точно не було на столі у ваших друзів!